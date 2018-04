Vorfreude auf das Radrennen um die Tour d'Energie

Göttingen. Nein, den Wettergott hatten die Veranstalter der Tour d’Energie (TdE) zuletzt nicht auf ihrer Seite. Kälte und Nässe prägten die zurückliegenden Rennen. Vor der 14. Auflage können sich die Organisatoren der Göttinger Sport- und Freizeit-GmbH entspannt zurücklehnen. Denn für Sonntag (22. April) sagen die Wetterprognosen reichlich Sonnenschein voraus.

So heiß wie aktuell soll es am Wochenende nicht werden. Ungefähr 20 Grad Celsius und insgesamt 14 Sonnenstunden werden für Sonntag aber immerhin noch vorausgesagt. Regen wird nicht angekündigt. „Hoffentlich kommt es tatsächlich so“, sagt Jonas Stechmann, Projektleiter bei der GoeSF. Leichte Sorgen bereitet ihm die Voraussage für Montag. „Das soll es dann in Südniedersachsen ein Gewitter geben. Aber wir freuen uns jedenfalls über die aktuelle Voraussage. Die Ankündigung mir dem vielen Sonnenschein ist für jeden Veranstalter ein Segen. Denn bei Sonnenschein macht das Jedermannrennen viel mehr Spaß.“

Wegen der günstigen Prognose werden für Samstag noch zahlreiche Nachmeldungen erwartet. Von der Möglichkeit der Online-Anmeldung haben 3314 Radsportler Gebrauch gemacht. Die können am Samstag an der S-Arena (Schützenplatz) zwischen 16 und 19 Uhr ihre Startunterlagen abholen. Dort sind dann auch Nachmeldungen möglich.

Noch 250 Startplätze frei

+ Bahn frei für die Radsportler! Die 14. Auflage der Tour d’Energie rollt am Sonntag durch Südniedersachsen. Foto: Jelinek/nh © Foto: Jelinek/nh Den 100-Kilometer-Rundkurs werden 1780 Sportler in Angriff nehmen. 1534 Radsportler sind bei der kleinen Schleife über 45 Kilometer dabei. Rund 200 Startplätze können für den großen Rundkurs noch vergeben werden, etwa 50 Startplätze sind für die kleine Runde noch offen. Beide Rennen beginnen an der S-Arena. Der Zielbereich liegt wie immer auf der Bürgerstraße, wo mehrere Tausend Zuschauer erwartet werden.

Die TdE ist der Auftakt zum bundesweiten German Cycling Cup, der größten deutschen Rennserie für Amateure mit insgesamt neuen Rennen. Zum anderen ist die TdE die erste von sechs Veranstaltungen der Göttinger Ausdauerserie Gö-Challenge, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Gewertet werden dabei neben der TdE der Göttinger Frühjahrs-Volkslauf (6. Mai), das G&H-Flachzeitfahren (10. Juni), der Göttinger Altstadtlauf (26. Juni), das Jedermann-Zeitschwimmen (18. August) und der Göttinger Stadtwerke-Volkstriathlon (26. August).