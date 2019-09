Rafael Nadal in Zahlen: Er ist auf der Jagd

Rafael Nadal ist ein Sandplatz-Spezialist. Zwölf Grand-Slam-Titel gewann der Tennis-Profi bei den French Open auf diesem Untergrund.

Seinen 19. holte der Spanier aber auf dem Hardcourt in Flushing Meadows in New York. Es war eine epische Schlacht, die beinahe fünf Stunden dauerte – doch am Ende behielt der 33-Jährige mit 7:5, 6:3, 5:7, 4:6 und 6:4 die Oberhand gegen den 23 Jahre alten Russen Daniil Medwedew.

Die Wachablösung muss also warten – zumindest, was die großen Drei um Nadal, Roger Federer und Novak Djokovic angeht. Nadal hat nun aber nur noch einen Grand-Slam-Erfolg weniger auf dem Konto als der 38 Jahre alte Schweizer Federer. Er ist auf der Jagd – und heute unser Star in Zahlen.

3 seiner Onkel waren ebenfalls Profisportler. Toni, lange Zeit auch Nadals Trainer, spielte ebenfalls Tennis – allerdings nicht allzu erfolgreich. Er wechselte früh auf die Trainerseite. Seine intensive und strenge Ausbildung – auch auf mentaler Ebene – formte Rafael Nadal. Die anderen beiden Onkel Rafael und Miguel Angel Nadal waren Fußballer. Letzterer stand unter anderem beim FC Barcelona unter Vertrag und gewann mit dem Klub fünf Meisterschaften und den Europapokal der Landesmeister.

290 Minuten dauerte das Finale gegen Medwedew in der Nacht von Sonntag auf Montag – das drittlängste Endspiel der US-Open-Geschichte. Die längsten lieferten sich Mats Wilander und Ivan Lendl 1988 sowie Djokovic und Andy Murray 2012. Diese dauerten jeweils vier Minuten länger als das von Nadal und Medwedew. Erstmals seit sieben Jahren ging ein Finale eines Grand-Slam-Turniers dabei wieder über fünf Sätze.

1020 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Nadals Geburtsort Manacor auf der Insel Mallorca und Paris – dem Ort, wo er zwölf seiner 19 Grand-Slam-Siege feierte. Die French Open sind das Lieblingsturnier des Spaniers. Auf Sand ist er mit seiner defensiven Spielweise kaum zu schlagen. Der 33-Jährige erläuft Bälle, die kaum ein anderer noch bekommen würde, und bringt sie mit seiner peitschenden Vorhand zurück ins Feld des Gegners.

1162 Profi-Matches bestritt Nadal bislang in seiner Karriere. Davon gewann er 966, was einer Siegquote von 83,13 Prozent entspricht. Federer liegt in dieser Rangliste auf Platz vier. Zweiter ist Björn Borg, Dritter Djokovic.

300 000 Euro kostet eine Uhr, die Nadal bei den French Open 2012 aus dem Hotelzimmer gestohlen wurde. Die Polizei machte sich auf die Suche und wurde fündig. Der Barkeeper des Hotels hatte die Luxus-Uhr entwendet und wurde daraufhin verhaftet. Nadal hätte es verschmerzen können, denn...

104 167 205 Euro Preisgeld hat Rafael Nadal in seiner Karriere eingespielt. Allein für den Sieg bei den US Open bekam er fast 3,5 Millionen Euro. Nur Federer und Djokovic haben mehr eingenommen. Das liegt auch an der Entwicklung des Preisgeldes – bei den US Open stieg dieses allein in den vergangenen sechs Jahren um knapp 60 Prozent.