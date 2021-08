Ralf Goßler trainiert die SG Festspielstadt

Fußball

+ © Hartmut Wenzel Ralf Goßler, Trainer der SG Festspielstadt © Hartmut Wenzel

Asbach – Neuanfang bei der SG Festspielstadt/SpVgg/SVA: Ralf Goßler (58) ist dort seit kurzem Trainer. Mit dem Bebraer an der Spitze geht die Hersfelder SG in die Meisterschaftsrunde in der Kreisliga B2 Hersfeld-Rotenburg.

Goßler trainierte am Sonntag in Asbach mit insgesamt 16 Spielern. Bernd Rudolph aus dem Asbacher Vorstand berichtete, dass man mit Goßler nach zwei Treffen einig geworden sei. „Mit ihm wollen wir wieder Spaß und Freude am Fußball haben.“ Der Leistungsgedanke der früheren Jahre sei erst einmal hinten angestellt. Die Hersfelder starten am Sonntag bei der SG Haunetal II. wz