Nachspielzeit: Rasante Starts und ältere Herren

Sascha Herrmann © LUDGER KONOPKA

In dieser Nachspielzeit geht es um den Saisonauftakt im Fußball, Kritik an der Berichterstattung über die Frauenfußball-WM, ein Alte-Herren-Kick von Schalke 04 und das Bad Hersfelder Grasbahnrennen.

Wer hätte das gedacht? Aufsteiger SG Neuenstein ist mit einem verdienten Derbysieg gegen Aulatal in die Fußball-Gruppenliga gestartet. Mehr als 400 Besucher waren am Samstag in die Felsenkampfbahn nach Mühlbach gekommen und sorgten dort für eine prächtige Kulisse. Und dafür, dass Parkplätze in naher Umgebung kaum zu finden waren.

Goldrichtig lag übrigens Neuensteins Torhüter Simon Schwarz, der sich in unserer Samstagausgabe selbstbewusst auf einen 2:0-Erfolg seiner Mannschaft festgelegt hatte. Die SGN strafte jedenfalls gleich erst mal alle Kritiker Lügen, die den Neuling in der Gruppenliga von vornherein für Kanonenfutter halten, wie es zuletzt der FSV Hohe Luft gewesen war.

So richtig Bock auf Fußball hatten auch die Kicker der Kreisliga A1. 52 Treffer fielen da in acht Begegnungen, was einem Durchschnitt von 6,5 pro Partie entspricht. Das macht Lust auf mehr. So kann und darf es gern weitergehen in der noch jungen Saison. Auch wenn das so manchem Trainer aufgrund des Defensivverhaltens seines Teams die Schweißperlen in die Stirn treiben könnte.

Anfang der Woche wunderte sich einer unserer treuen Leser darüber, warum die Berichterstattung über die Frauenfußball-WM bei uns so spärlich ausfallen würde. Nun, dazu muss man wissen, dass wir von der Sportredaktion der Hersfelder Zeitung nur für regionale und lokale Inhalte verantwortlich sind. Mit dem „großen Sport“ aus aller Welt und beispielsweise den Bundesligen beliefern uns die fleißigen Kollegen unserer Partnerzeitung HNA aus Kassel. Das Anliegen des älteren Herren habe ich gern weitergegeben. Und fühlte mich irgendwie auch ein bisschen ertappt, dass seit dem kläglichen Scheitern der deutschen Mannschaft in der Vorrunde die WM für mich gefühlt beendet ist.

Schalke-Fans aus der Region sollten sich einen Termin vormerken. Am Samstag, 9. September, gastiert die Traditionsmannschaft der Königsblauen bei der Einweihung der neuen Sportanlage in Heringen. Sie wird dort ein lockeres Spielchen gegen die Alten Herren der SG Werratal bestreiten. Auf dem aktuellen Mannschaftsfoto der Schalker entdeckt man ehemalige Größen wie Olaf Thon, Martin Max, Tomasz Waldoch, Günter Schlipper, Matthias Herget, Gerald Asamoah, Mike Büskens, aber auch Rüdiger Abramczik und den Schalker RekordlBundesligaspieler Klaus Fichtel, der mittlerweile 78 Jahre alt ist. Also Schalke-Fans, nichts wie hin: Für zehn Euro Eintritt könnt ihr dabei sein.

Umsonst dabei sind sechs Leser unserer Zeitung am heutigen Abend beim EM-Finale der Seitenwagen auf der Grasbahn des MSC Bad Hersfeld. Sie haben bei unserem Glückstelefon gewonnen. Egal ob Motorsportexperte, -fan oder Laie: das Grasbahnrennen mit seiner einzigartigen Atmosphäre unter Flutlicht, seiner Rasanz und der Unerschrockenheit der tollkühnen Fahrer wird wie gewohnt alle Besucher in seinen Bann ziehen. Und wir von der HZ-Sportredaktion sind wieder ganz nah dran, wenn es unterhalb des Johannesbergs am Fuldaufer am späten Samstagabend heißt: „Bad Hersfeld feiert den neuen Europameister der Seitenwagen ...“

Schönes Wochenende

Von Sascha Herrmann