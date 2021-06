Rasdorfer Fußballer ziehen in die A-Liga zurück

Kreisoberliga Nord

+ © Friedhelm Eyert Der SC Rasdorf (hier in Rot) spielt künftig nicht mehr in der Kreisoberliga Nord. Rechts, noch im Trikot von Ausbach/Friedewald, Denis Masic, der Spielertrainer der SG Haunetal. © Friedhelm Eyert

Die Fußballer des SC Rasdorf ziehen ihre erste Mannschaft aus der Kreisoberliga zurück.

Rasdorf - Sie werden in der kommenden Saison in der Fußball-Kreisliga A Hersfeld/Hünfeld spielen. Dies teilt Kreisfußballwart Rainer Schmidt mit. Er hatte die Meldung der Rasdorfer am letzten der um sechs Tage verlängerten Frist zum Rückzug in die nächst tiefere Liga erhalten.

Rasdorfs Verantwortlicher Rainer Ziegler sprach von personellen Problemen. Die Rasdorfer hatten beim Saisonabbruch im Oktober den letzten Platz in der 18 Mannschaften umfassenden Liga belegt. Sie hatten nur insgesamt sechs Punkte erkämpft . wz