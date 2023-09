Rechtsstreite und eine krachende Rechte

Teilen

Sascha Herrmann © Ludger Konopka

In unserer Nachspielzeit geht es um zwei Rechtsstreits im Handball, ein beliebtes Fußballturnier und die Erinnerung an einen kürzlich verstorbenen Box-Star.

Die Entscheidung ist (endlich) gefallen: Die Handball-Landesliga der Männer wird aufgestockt und spielt in der kommenden Saison mit 15 Mannschaften. Neben der TG Rotenburg bleibt nun auch Eschwege in der Liga. Damit ist der Rechtsstreit um den Verbleib in der Landesliga beendet.

115 (!) Tage nach dem Ende der Saison 2022/2023 und neun (!) Tage vor Beginn der neuen Spielzeit hat der Hessische Handball-Verband eine für beide Mannschaften gerechte – und die wohl einzig richtige – Lösung gefunden. Aber warum, bitte schön, musste das so lange dauern?

Dass Eschwege weiterhin in der Landesliga spielt, hat auch für die Handballer des TV Hersfeld Folgen. Eschwege wurde in Expertenkreisen als einzig ernst zu nehmender Konkurrent des TVH auf dem direkten Weg zurück in die Landesliga gehandelt. Wird die Bezirksoberliga-Saison für die Hersfelder jetzt ein Spaziergang?

In der vergangenen Woche hatten wir in dieser Kolumne über Handballerin Lea Hollstein vom TV Hersfeld berichtet. Die junge Torhüterin durfte in der vergangenen Saison kein Pflichtspiel in der Landesliga bestreiten, weil ihr der Verband aufgrund ihrer Hand-Orthese – die sie wegen einer Behinderung tragen muss – die Spielberechtigung entzogen hatte. Das sorgte in den letzten Tagen vor allem auf Social Media-Kanälen für großen Wirbel. Für die neue Saison, die am nächsten Wochenende beginnt, hat der TVH jetzt einen neuerlichen Antrag auf Spielgenehmigung beim Verband gestellt. Vielleicht wird am Ende ja doch noch alles gut, und Lea Hollstein steht schon sehr bald wieder im Tor der Hersfelderinnen.

Bleiben wir noch kurz in der Geistalhalle. Dort soll zwischen den Jahren erstmals seit 2019 wieder der HZ Cup der SG Hessen/SVA/SpVgg stattfinden. Ein hochkarätig besetztes Hallenfußballturnier für die besten Seniorenmannschaften aus der Region. Beim Sparkassen Kids Cup messen sich zudem junge Fußballer von den F- bis zu den D-Junioren. Und auch ein Turnier für Traditionsmannschaften ist in die Veranstaltung integriert. Letzter Turniersieger war 2019 der aktuelle Hessenligist Adler Weidenhausen. Dessen zahlreich mitgereister Anhang sorgte damals für ordentlich Stimmung in der Bude – und Umsatz an der Theke.

Eine Legende ist in dieser Woche 75 Jahre alt geworden: Dragoslav Stepanovic. „Stepi“ wie ihn seit jeher alle Welt nennt, ist auch bei uns im Kreis ein häufiger und gern gesehener Gast. Erst zuletzt trainierte er mit jungen Fußballern beim FSV Hohe Luft. Ich bin mir sicher, dass der sympathische Kult-Trainer auch aus Hersfeld und Umgebung einige Geburtstagsgrüße erhalten hat. Wir schließen uns da nachträglich gern noch an.

Eine andere Legende, Boxer René Weller, ist im Alter von 69 Jahren nach langer Demenz-Erkrankung verstorben. Unser ehemaliger Kollege, mein Vorgänger Hans Hantke, hat sich an eine nette Anekdote erinnert. 1983 war der ehemalige Box-Star Weller zu Gast bei der damaligen Sportpresseschau (heute Sport & Show) in Ransbach. Weil kein Zuschauer gegen ihn antreten wollte, bestritt Hantke kurzerhand einen kleinen Showkampf gegen Weller. Und schickte ihn nach 90 Sekunden – wie verabredet – mit einer kräftigen Rechten zu Boden. Das Foto schmückt übrigens noch heute die Kellerbar unseres lieben Ex-Kollegen.

Schönes Wochenende

(Sascha Herrmann)