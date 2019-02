Nachwuchs-Trio will es wissen

Aus nordhessischer Sicht ist bei der Hallen-DM in Leipzig auch ein hoffnungsvolles Nachwuchs-Trio am Start.

Patrizia Römer: Als Siegerin der Landes-Meisterschaft in Kalbach übertraf die 20-jährige Patrizia Römer (ESV Jahn Treysa) aus Kirchhain mit 15,08 m im Kugelstoßen der Frauen auf Anhieb die geforderte Norm von 15,00 m. Die schnellkräftige Athletin wurde von HLV-Kader-Trainer Michael Kollmar im TSV Frankenberg aufgebaut, wechselte Anfang des Jahres zu Trainer Helmut Schneider nach Treysa und hat mit ihrer Bestweite Chancen auf den Endkampf. „Obwohl unser Hauptaugenmerk auf die Titelkämpfe der U 23 fokussiert ist, wollen wir bereits bei den Frauen Erfahrungen sammeln“, sagt Schneider. Dennis Horn: Bereits zum zweiten Mal ist Dennis Horn (Elfershausen/LT DSHS Köln) bei den DLV-Titelkämpfen in Sachsen dabei. Der vom MT-Trainer Alwin Wagner entdeckte Sprinter aus dem Malsfelder Ortsteil ist der nordhessische Meister über 100 Meter. Mit den Saison-Bestleistungen von 6,96 Sekunden über 60 Meter sowie in 22,13 Sekunden über 200 Meter war Horn an der jeweiligen Einzel-Norm dicht dran und ist jetzt in Sachsen mit der LT DSHS Köln über 4 x 200 Meter dabei. Philip Hennemuth: Auf die Hundertstelsekunde erfüllte Philip Hennemuth (SSC Bad Sooden-Allendorf) die Norm für die Deutsche Hallen-Meisterschaft in Leipzig. In 21,95 Sekunden gewann der Rhenanus-Schüler aus Dudenrode im Werra-Meißner-Kreis bei der Landes-Meisterschaft im Frankfurter Sport-Zentrum Kalbach den Titel über 200 Meter der Männer. In Leipzig geht es jetzt in erster Linie darum, Erfahrungen zu sammeln. zct Fotos: Lothar Schattner