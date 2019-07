Dressur-Tage in Bettenrode: Spannung in der Top-Prüfung

Reiten

+ © Hubert Jelinek/gsd Der Sieger: Thomas Wagner auf Soul Men qualifizierte sich für den Nürnberger Burg-Pokal im Dezember in Frankfurt. © Hubert Jelinek/gsd

Bettenrode – Zumindest meinte es der Wettergott am letzten der fünf Bettenröder Dressurtage gut, nachdem er am Freitag und Samstag im wahrsten Sinne des Wortes Reiter und Pferde im Regen stehen ließ. Spannend wurde es dann noch einmal am Sonntag bei der Qualifikation für den Nürnberger Burg-Pokal im Dezember in Frankfurt, die bedeutendste Prüfung für Nachwuchs-Dressurpferde in Deutschland.