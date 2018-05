Laura Ahlborn gewinnt auf dem Eichenhof

Uslar. Laura Ahlborn (Moringen) hat mit Aramis die Springprüfung der Klasse M* zum Abschluss des Turniers der Reitgemeinschaft Uslar gewonnen. Auf dem Eichenhof ließ die 22-jährige Studentin der Konkurrenz keine Chance.

Das Paar siegte mit einer fehlerfreien Runde über die zehn Hindernisse mit elf Sprüngen in 61,77 Sekunden. Mit Platz zwei musste sich Hilke Wohlgemuth (Bremke) begnügen, die mit L-Jot zwar ebenfalls ohne Abwurf blieb, jedoch langsamer war (65,59). Platz drei ging an Herbert Leifert (Diemeltal) mit Qui Chanti (66,93).

Den Sieg in der Punktespringprüfung der Klasse M* sicherte sich Robert Pernar (Hardenberg) mit Le-Flitze. Die beiden benötigten 60,12 Sekunden. Für ihre fehlerfreie Runde erhielten sie die Höchstpunktzahl von 65.

Platz zwei und drei sicherte sich wiederum Hilke Wohlgemuth (Bremke). Mit Baloucarth hatte sie als Erste der 23 Starter mit einem fehlerfreien Ritt in 65,01 Sekunden die Messlatte bereits sehr hoch gehängt. In der Abrechnung reichte diese Vorgabe aber lediglich für Bronze. Mit L-Jot gelang ihr mit 61,31 Sekunden noch der Sprung auf Platz zwei. In dieser Prüfung blieb für Laura Ahlborn mit Aramis nur der elfte Rang. Die beiden waren zwar mit 59,84 Sekunden die Schnellsten, aber zwei Abwürfe ließen keine bessere Platzierung zu. Das war aber kein Beinbruch für Ahlborn. „Ich habe es mit Schnelligkeit versucht, aber Aramis braucht am Anfang der Saison immer ein paar Springen zum Warmwerden. Je älter er wird, desto besser wird er.“