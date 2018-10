Leonie Jonigkeit ist erfolgreichste Reiterin beim Erntedankturnier

Nörten-Hardenberg. Leonie Jonigkeit ist die erfolgreichste Reiterin beim Erntedankturnier auf dem Hardenberg. Sowohl im S-Springen als auch im Zwei-Sterne-M-Springen ist sie die Beste gewesen.

Einziger, wenn auch Mini-Wermutstropfen: Im Stechen der abschließenden S*-Prüfung musste sie mit Platz drei zufrieden sein. Den Sieg und auch den Silberrang schnappte ihr der 21 Jahre alte Tobias Bremermann (RC Bremen-Hanse) vor der Nase weg. Der in Oyten lebende Springreiter hatte in dieser Prüfung als einziger Starter seine beiden Pferde ins Stechen gebracht.

Leonie Jonigkeit und ihre Pferde waren am ersten Turniertag in Topform. Den Sieg im S*-Springen mit Dede V musste sich das Paar mit einer fehlerlosen Runde in 57,29 Sekunden mit Jordi Sander (PS Granderheide) mit Feodina teilen. Platz drei ging an Tobias Bremermann mit Vicky.

In der Zwei-Sterne-M-Prüfung gelang Jonigkeit das Kunststück, beide Abteilungen zu gewinnen. In der ersten holte sie mit Lamborghini den Sieg (0/58,12), in der zweiten mit ihrem inzwischen 17 Jahre alten Wallach Candino (0/60.39).

Zu einem Krimi wurde das Stechen im abschließenden S*-Springen. Bremermann startete mit Vicky als Erster der sieben qualifizierten Paare und legte sogleich eine fehlerfreie Runde in 31,88 Sekunden vor. Alle nachfolgenden Starter leisteten sich zumindest einen Abwurf und waren zudem erheblich langsamer.

Dann kam noch einmal Bremermann mit Quintino B. Wer dachte, der junge Reiter würde auf Nummer sicher gehen, sah sich getäuscht. Mit Vollgas und kürzesten Wegen toppte er seine eigene Leistung. Bei 31,29 Sekunden blieb die Uhr stehen.

Als letzte Starterin hatte nur noch Leonie Jonigkeit mit Dede V die Chance, Bremermann zu schlagen. Doch sie wählte einen etwas längeren Weg. Zwar blieben beide ebenfalls ohne Abwurf, 32,99 Sekunden brachten jedoch „nur“ den dritten Platz.

Nicht ins Stechen kamen Dirk Klaproth (Rittierode) und der zuletzt im Landkreis Northeim sehr erfolgreiche Frank Plock (RFV Borken). Letzterer scheiterte in der Qualifikationsrunde mit Miss Picky ausgerechnet am letzten Sprung. Dafür hatte er am Tag zuvor aber die Springprüfung der Klasse S* mit Siegerrunde beim großen Preis von Warstein gewonnen.