Reiter verabschieden sich auf dem Hardenberg aus der grünen Saison

Wieder ganz vorn dabei? Leonie Jonigkeit, hier beim Turnier in Einbeck, ist in Nörten-Hardenberg am Start, wenn dort das Erntedankturnier steigt.

Nörten-Hardenberg. Mit einem topbesetzten Erntedankturnier am Samstag und Sonntag in Nörten-Hardenberg endet die Freiluftsaison der heimischen Springreiter.

Dabei wird es im abschließenden S*-Springen mit Stechen am Sonntag ab 15.15 Uhr zum Gipfeltreffen der erfolgreichsten Springreiter aus Südniedersachsen kommen.

Die größten Siegchancen haben drei Reiter, die in den vergangenen Wochen kräftig abgeräumt haben. An erster Stelle dürfte Frank Plock (Borken) stehen, der unter anderem in Bodenfelde und Einbeck Siege in der schweren Klasse feierte. Konkurrenten sind die Thüdinghäuserin Leonie Jonigkeit, die sich unter anderem in Holtensen durchsetzte, und der in Rittierode beheimatete Dirk Klaproth, der in Moringen der Konkurrenz das Nachsehen gab. Spannung ist in dieser Prüfung auf jeden Fall garantiert, zumal stolze 33 Paare genannt sind.

Hoch interessant dürfte auch die Springprüfung der Klasse S* nach Fehler und Zeit am Samstag ab 16.15 Uhr werden. In dieser Prüfung gehen ebenfalls die bereits genannten Reiterinnen und Reiter an den Start, allerdings ohne Frank Plock. Dafür möchte unter anderen Laura Ahlborn (Moringen) ihr Glück versuchen.

Beim Erntedankturnier finden an beiden Tagen lediglich sieben Prüfungen statt, weil es in diesem Jahr nicht mit den Kreismeisterschaften der Verbände Northeim-Einbeck und Göttingen gekoppelt ist. Dafür ist es jedoch erstklassig besetzt. Insgesamt haben 76 Reiter 310 Pferde für 370 Starts gemeldet.

Auftakt ist am Samstag um 9 Uhr mit einer Springprüfung der Klasse L. Sonntag starten die Wettbewerbe um 10 Uhr, ebenfalls mit einer Springprüfung der Klasse L. (zhp)