Über 1100 Starts bei Reitturnier in Einbeck

Wie gewohnt am Start: Dirk Klaproth aus Rittierode, der für die Sportförderung Löwen Classics startet, ist beim Turnier in Einbeck ein Stammgast.

Einbeck. Höhepunkte des Reitturniers von Freitagvormittag bis Sonntag in Einbeck sind die beiden mit insgesamt 10 000 Euro dotierten S**-Prüfungen mit Stechen, für die die besten Reiter Südniedersachsens und der angrenzenden Regionen genannt haben. Für die insgesamt 34 Prüfungen haben die Aktiven über 1100 Starts angekündigt.

Die beiden S**-Prüfungen sind zugleich die ersten Qualiprüfungen für die Con-Moto-Championship. Dieser Wettbewerb ist mit 20 000 Euro Preisgeld dotiert. Nur wer an diesen Springen sowie an der dritten Quali teilnimmt, kann das Finale erreichen, das - wie die dritte Quali - beim Turnier vom 20. bis 23. September in Harsum ausgerichtet wird.

Die erste Quali in Einbeck findet Samstag ab 17 Uhr statt. Genannt haben 30 Paare. Die zweite beginnt Sonntag um 14 Uhr. Im vergangenen Jahr eroberte bei der Auftaktprüfung Frank Plock (Borken) den ersten Platz. Er ist erneut am Start. Prüfung Nummer zwei gewann Finja Bormann (Harsum). Sie verzichtet in diesem Jahr auf einen Einsatz in Einbeck. Dafür wird aber ihr Bruder Friso Bormann antreten, der im vergangenen Jahr die Gothaer Trophy beim Hardenberger Burgturnier gewonnen hat.

Aber mit der in Thüdinghausen trainierenden Leonie Jonigkeit (Wolbeck) dürfte er eine ganz starke Konkurrentin haben. Ebenso in Dirk Klaproth (Sportförderung Löwen Classics Braunschweig) aus Rittierode. Beide haben sich bei den Turnieren dieses Jahres schon packende Zweikämpfe geliefert.

Interessant für die Reitsportfans dürfte zudem die Springprüfung der Klasse S* auf Fehler und Zeit am Samstag ab 13 Uhr werden, die im vergangenen Jahr der inzwischen nicht mehr in der Region lebende Niels von Hirschheydt gewonnen hat.

Die ersten Prüfungen des Einbecker Turniers werden am Freitag um 11 Uhr eingeläutet, am Samstag beginnen sie um 7.30 Uhr. Am Sonntag geht es eine halbe Stunde später los. (zhp)