Albrechts tolle Aufholjagd

Ellingerode. Im Finale der Dressurreiterinnen der Leistungsklasse 3/4 machten es die Teilnehmerinnen an der Kreismeisterschaft 2018 noch einmal spannend. Nach der ersten Wertung hatten Carola Ax (Bad Sooden-Allendorf) und Venja Gerhold (Waldkappel) noch die Nasen vorn. Doch dann kam Helena Sophie Albrecht aus Hessisch Lichtenau ins Viereck und absolvierte auf Roya-Rosheen eine L-Dressur bei der alles wie am Schnürchen klappte.

Mit einer Wertnote von 7,5 der Richter konnte die Reiterin sich im Finale durchsetzen. Und da die Prüfung in der Kreismeisterschaftswertung 1,5-fach gezählt wird, zog sie im Ergebnis mit Carola Ax gleichauf. Doch Helena Sophie Albrecht hatte das bessere Ergebnis im Finale, also ging der Titel der Kreismeisterin 2018 an sie. Gäbe es einen Medaillenspiegel, dann läge Witzenhausen in diesem Jahr vorn. Fünf Reiterinnen aus der Kirschenstadt standen am Ende auf dem Siegertreppchen. Aus Ellingerode und Hessisch Lichtenau waren es je drei. Die rotweiße Schärpe der Kreismeisterin holten sich auch Svenja Ohnheiser (Laudenbach) im Springen der LK 6 und Jennifer Schrader (Witzenhausen) im Springen der LK 5. Aus dem Stilspringen der Klasse A brachte Jennifer Schrader eine Wertnote von 7,4 mit. Im finalen Parcours klappte bei ihr und Eragon dann alles perfekt. Mit einem fehlerfreien Ritt in 64,14 Sekunden kam sie ins Ziel. Nur eine andere Reiterin blieb fehlerfrei, Christine Kollmann vom RSV Lindenhof Hessisch Lichtenau, die fünf Sekunden länger brauchte. In der Endwertung konnte Christine Kollmann sich allerdings nicht mehr an Katharina Riemann aus Walkappel vorbeischieben, so dass sie Dritte wurde.

Eine Wertung im Springen der LK 3/4 kam nicht zustande, da Helena Pfingst (Bad Sooden-Allendorf) die einzige Starterin gewesen wäre. Dafür bekam in der Dressur LK 6 auch Sarah Antonia Rekelkamm (Witzenhausen) von Jörg Zeidler, dem Vorsitzenden des Kreisreiterbundes, die rotweiße Schärpe der Meisterin umgelegt.

Als Ausrichter hatte der Kreisreiterbund in diesem Jahr zum ersten Mal den Reitverein Gut Ellingerode gewonnen und arbeitete bei der Organisation eng mit ihm zusammen. So gelang eine Premiere, die die Besucher begeisterte. Rund 50 Helfer hatte der Verein aufgeboten, wie Hofbesitzer Frank Theune bemerkte. Auf dem modernen Ebbe-und-Flut-Sandplatz, den der Verein vor zwei Jahren angelegt hatte, fanden die Reiter beste Bodenbedingungen im Springen und der Dressur vor.

Bei optimalen Witterungsbedingungen konnten sie so das Optimum aus sich und ihren vierbeinigen Partnern herausholen. Und sogar im Reiterstübchen konnten per Videoleinwand die Prüfungen verfolgt werden. Am Ende der Veranstaltung war Jörg Zeidler hoch zufrieden. „Bei herrlichem Wetter haben wir traumhaften Sport gesehen, und das bei einer perfekten Organisation durch den Verein“, so sein Resümee.

Von Kristin Weber