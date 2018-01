Beim Burgturnier geht’s um die neue Goldene Peitsche

Im Reitsport ist Nörten-Hardenberg ein gutes Pflaster für Wiederholungstäter. 2014 und 2015 schnappte sich der Ire Denis Lynch die Goldene Peitsche – für immer! Denn wer zweimal in Folge das wichtigste Springen des Burgturniers gewinnt, der darf die Trophäe behalten. Dass die nur zwei Jahre alte Wandertrophäe 2017 aber schon wieder einen Besitzer finden würde, damit hatten die Veranstalter des dreitägigen Springturniers nicht gerechnet. Felix Haßmann (Foto) machte im vergangenen Jahr den Husarenstreich perfekt und verteidigte seinen Titel aus 2016. Vom 25. bis zum 27. Mai wird also wieder um eine neue Peitsche geritten. Zu den Höhepunkten der 40. Auflage zählen neben dem Großen Preis um die Goldene Peitsche das Championat am Samstagnachmittag sowie das Flutlichtspringen im Rahmen der Gothaer-Night. (raw) Foto: zje/nh

Karten und Infos im Internet unter: www.der-hardenberg.com