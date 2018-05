Dressur und Springreiten: Stute Laika lässt die Konkurrenz stehen

Hessisch Lichtenau. Mit einem WBO-Turnier für den reiterlichen Nachwuchs schloss der RSV Lindenhof Hessisch Lichtenau seine Sommerturnier-Serie am Wochenende ab.

Sehr erfolgreich zeigten sich im Springen die Turniereinsteiger aus Wanfried.

Mit ihrer kleinen Schimmelstute Laika ließ Louise Ziska (Wanfried) die größere und ältere Konkurrenz stehen und holte sich zwei goldene Schleifen im E-Springen ab. Aber auch die jungen Reiter aus Hessisch Lichtenau konnten ihre Leistungen präsentieren. So gewann Leni Störmer (Lindenhof) auf Darwin den Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp, und Mia Weiland (LRV Hessisch Lichtenau) machte einen ersten Platz im Führzügelwettbewerb. Im Dressurwettbewerb siegte Joana Greis (Ellingerode) auf Lilli mit einer Wertnote von 7,80.

Unterschied zum Turniersport

Zum ersten Mal veranstaltete der Verein auch eine Qualifikation für den Freizeitreiter-Cup des Pferdesportverbandes Hessen – für Reiter, die sonst keine Turniere reiten. Die Aufgaben sahen deshalb auch anders aus, als sie im Turniersport gezeigt werden. Beim Geländetrail-Wettbewerb und im Trailparcours auf dem Platz, standen Geschicklichkeit und Gehorsam im Vordergrund. Die Harmonie zwischen Reiter und Pferd sollte demonstriert werden.

Mit großer Ruhe nahm Antonia Sauer (Lindenhof) die Aufgaben in Angriff. Bei der „Mühle“ hieß es für sie, von Sattel aus, eine Stange zu balancieren. In einem kleinen Stangenviereck sollte ihr Schecke Chip Chip Hurray zehn Sekunden still stehenbleiben. Beim Passieren eines Tores musste sie das Pferd drehen und rückwärts richten und das mit einer Hand. Weitere Aufgaben bestanden im Slalom-Reiten, Übergängen zwischen den Gangarten oder im Reiten von leichten Sprüngen und Trabstangen. Mit drei Siegen in den Teilprüfungen setzte sich Antonia Sauer in dieser Qualifikation durch. Dem Sieger des Cups winken am Ende Karten für das Festhallen-Turnier in Frankfurt am Main.