Dressursport in Bettenrode auf höchstem Niveau

Göttingen – Auf erstklassigen Reitsport dürfen sich die Freunde des Pferdesports im Sommer freuen.

Vom 10. bis zum 14. Juli präsentieren sich bei den Bettenröder Dressurtagen die nationalen und internationalen Spitzenreiter ebenso wie die lokalen und regionalen Dressur-Stars.

Der erste Turniertag steht im Zeichen der jungen Pferde, die in der Youngster Tour erste Turniererfahrungen sammeln und sich für die Siegerpreise des Bezirksverbandes Hannoverscher Warmblutzüchter Braunschweig (drei- bis sechsjährige Pferde) qualifizieren können. Am Donnerstag folgt der Tag der Amateure mit der regionalen Amateurtour und der Chance, sich für das Finale der Amateur-Ü 25 Dressur-Tour in Holtensen zu qualifizieren.

Von Freitag bis zum Sonntag (14. Juli) dürfen sich die Besucher dann auf Sport auf höchstem Niveau mit Spitzenpferden und -reitern freuen. „Neben nationalen und internationalen Spitzenreitern freuen wir uns besonders auf die Reiter unserer Region“, sagt Philipp Hess, Vorsitzender des Reitverein Hof Bettenrode. raw

Eintrittskarten sind ausschließlich an der Tageskasse erhältlich. Infos im Internet unter: hofbettenrode.de