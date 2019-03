Ein Leben für den Reitsport: Hohe Auszeichnung für Herbert Hausknecht

Bovender bekommt die Graf-Landsberg-von-Vehlen-Medaille

+ © privat Herzlichen Glückwunsch: Herbert Hausknecht (rechts) bekommt die Graf-Landsberg-von-Vehlen-Medaille von Axel Milkau (Pferdesportverband Hannover) © privat

Bovenden – Bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund ist Herbert Hausknecht aus Bovenden in der heimischen Reitsportszene - und auch weit darüber hinaus. Seit fast fünf Jahrzehnten engagiert er sich in verschiedenen Ämtern und Position. Dafür bekam er nun die Graf-Landsberg-von-Vehlen-Medaille verliehen. Eine Auszeichnung, die in Südniedersachsen erstmals überhaupt vergeben wurde.