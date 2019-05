Es wird international beim Burgturnier

Nörten-Hardenberg – In rund drei Wochen startet das Burgturnier in Nörten-Hardenberg (16. bis 19. Mai).

Schon jetzt steht fest, dass auch die 41. Auflage des dreitägigen Reitsportspektakels wieder mit vielen internationalen Reitern gespickt sein wird. Denn bislang haben Springreiter aus zehn Nationen ihren Start angekündigt.

Die US-Springreiterin Chloe Reid ist genauso dabei wie die Niederländerin Lisa Nooren. Auch Ullrich Kirchhoff zählt in der Statistik zu den Ausländern. Der Doppel-Olympiasieger – 1996 mit zweimal Gold aus Atlanta dekoriert – reitet bereits seit Jahren für die Ukraine. Kirchhoff, der viele Jahre in Italien lebte, ist seit Dezember des vergangenen Jahres nach Deutschland zurückgekehrt, lebt und arbeitet jetzt in Pfungstadt (bei Frankfurt am Main).

Bei der 41. Auflage in Nörten werden aber auch wieder einige ehemalige Gewinner der Goldenen Peitsche dabei sein. Vorjahressieger Markus Beerbaum hofft genauso auf seinen zweiten Titel im wichtigsten Wettbewerb wie David Will, der 2014 triumphierte. Auf seinen dritten Coup in Südniedersachsen spekuliert Felix Haßmann aus Lienen.

Das deutsche Teilnehmerfeld wird vom Stammgast Mario Stevens angeführt. Der Routinier aus Molbergen hofft nach vielen Jahren auf einen Triumph im Peitschen-Rennen. Auch Vielseitigkeits-Ass Michael Jung ist dabei. raw

Karten für das Burgturnier sind in Nörten-Hardenberg im Keiler-Laden (Hinterhaus 10) erhältlich. Telefonisch können Tickets unter 05503/ 802 635 bestellt werden. Karten im Internet unter: eventim.de