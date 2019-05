Finja Bormann schreibt Burgturnier-Geschichte

Nörten-Hardenberg – Als alles vorbei war, lehnte sich Dr. Kaspar Funke zufrieden und entspannt zurück.

„Wir haben ein tolles Turnier erlebt, mit herrlichem Wette, schönem Reitsport und einer verdienten Siegerin der Goldenen Peitsche“, kommentierte der Chef der veranstaltenden Escon-Marketing Agentur die 41. Auflage des Burgturniers in Nörten-Hardenberg.

Mit 36 000 Besuchern, kombiniert aus Turnierplatz und dem Ausstellungsgelände der Klassika, befand sich das Interesse erneut auf dem Niveau des Vorjahres. Der Regen am Donnerstag trübte das Gesamtbild nur bedingt. Der strahlende Sonnenschein und die sommerlichen Temperaturen am Samstag und Sonntag bildeten dagegen einen würdigen Rahmen für ein Turnier, das von allen Beteiligten immer wieder für das herausragende Ambiente gelobt wird.

Herausragend war aber auch der Sport, der im Championat und im Großen Preis geboten wurde. Neun Reiter erreichten das Stechen am Samstagnachmittag, fünf den finalen Durchgang im Peitschen-Rennen. Mit bis zu zehn Teilnehmern plant das Fernsehen, in diesem Fall der Norddeutsche Rundfunk. „Ich mag die Stechen am liebsten, wenn fünf oder sechs Teilnehmer dabei sind“, sagt Veranstalter Funke. Allerdings habe es in der Burgturnier-Geschichte auch schon Peitschenwettbewerbe ohne Stechen gegeben. Im Jahr 1997 war das, damals gewann Carsten Otto Nagel die Goldene Peitsche mit minimalem Aufwand.

Verantwortlich für die Anzahl an Teilnehmern für das Stechen ist Parcours-Chef Frank Rothenberger. „Ein Parcours darf nicht immer schwieriger werden“, erklärt Funke. Für wichtiger als die Höhe der Hindernisse erachtet er die Zeitvorgabe. „Bei einer knappen Zeitvorgabe gibt es immer die Gefahr von Flüchtigkeits- oder Zeitfehlern“, sagt Funke. Nach einer Landung sofort eine Wendung einzuleiten sei die wahre Kunst im Reitsport. „In der Fachsprache spricht man von einer Belohnung für eine hohe Rittigkeit.“

Der Peitschen-Gewinnerin Finja Bormann attestierte Funke, sie habe mit ihrem sensationellen Triumph sogar Turniergeschichte geschrieben. „Das war die spektakulärste Runde, die ich jemals gesehen habe.“

Im kommenden Jahr steigt das Burgturnier wegen der Olympischen Spiele später, erst vom 18. bis zum 21. Juni startet die 42. Auflage (HNA berichtete). Nur dieses eine Mal soll die Verlegung gelten, 2021 soll dann wieder auf den gewohnten Termin Mitte Mai zurückgekehrt werden. Am Konzept, so versichert Funke, wird nichts geändert. „Als wir 1994 mit Escon-Marketing beim Burgturnier anfingen, war das ein reines nationales Turnier. In diesem Jahr waren Reiter aus 20 Nationen dabei. Wir wollen internationale und junge Reiter hier sehen, so wie Finja Bormann. Diese Figuren brauchen wir im Reitsport.“