Heino Möller feiert mit Empire traumhaftes Comeback und gewinnt Großen Preis

Richelsdorf. Das Springen der Klasse S mit Stechen um den Großen Preis am Sonntagnachmittag war der Höhepunkt des viertägigen Frühjahrs-Reitturniers des RFV Richelsdorf. Es fand bei sommerlichen Temperaturen vor den Augen zahlreicher Zuschauer statt und wurde von Heino Möller gewonnen. Den hatte noch vor gut einem Monat niemand auf der Rechnung.

Der anspruchsvolle Parcours stellte die 30 Starter vor eine große Herausforderung. Nur sechs von ihnen erreichten mit einem fehlerfreien Ritt das Stechen. Von diesem Sextettt schafften dann drei Reiter-Pferd-Paare im Stechen eine Nullrunde. Die schnellste Zeit musste also über den Sieg entscheiden, und da hatte Heino Möller auf Empire die Nase vorn.

Ein Anruf ändert alles

Beim Herbstturnier hatte er noch verkündet, dass er seine Karriere als Profireiter beendet, weil er sich beruflich verändern will. Deshalb standen ihm auch zunächst keine Pferde mehr zur Verfügung, die er in der schweren Klasse reiten konnte. Doch vor etwa fünf Wochen rief sein ehemaliger Arbeitgeber Otto Müller an und fragte, ob er seine Stute Empire wieder trainieren und auf Springturnieren vorstellen könne.

Letzteres war nun in Richelsdorf erstmals wieder der Fall. Die Premiere, Platz vier am Samstag beim M**-Springen, verlief schon vielversprechend. Mit dem Sieg beim Großen Preis war das tolle Comeback des Duos dann gekrönt.

Der Landenhäuser, der jetzt in Borken lebt, lächelte nach seinem Triumph und sagte, dass er Glück gehabt habe, dass Seriensiegerin Katja Brühl dieses Mal nicht vor Ort gewesen sei. Rang zwei ging an Amke Stroman vom gastgebenden RFV Richelsdorf mit ihrem neuen Pferd Charlie. Ihr Erfolgspferd Forchello, dem eigentlich die größeren Chancen eingeräumt wurden, hatte einen ärgerlichen Abwurf am letzten Sprung des ersten Umlaufs und landete so nur auf Platz zehn.

Auf Stroman folgte mit Adrian Keller weiterer Landenhäuser, der - wie Heino Möller früher - für die RSG RH Rhön startet. Er hatte seine Stute Elsa als jüngster Teilnehmer im Stechen mit einer sicheren Runde auf Rang drei geführt. Den Richelsdorfer Platz kennt Keller nun schon seit sieben Jahren. Bereits bei Springen in der Einsteigerklasse erzielte er hier erste Erfolge. An Kellers positiver Entwicklung war sein langjähriger Trainer und Freund Heino Möller maßgeblich beteiligt.

Preis für Heiner Kohrock

Lokalmatador Heiner Kohrock war mit Chaccomino im ersten Umlauf gut unterwegs. Allerdings musste er erkennen, dass die Zeitvorgabe der Turnierleitung doch ziemlich knapp bemessen war. Für den Richelsdorfer blieben zwar alle Stangen liegen, doch er brauchte 0,55 Sekunden zu lange und handelte sich so einen Zeitfehler ein. Kleiner Trost für das Verpassen des Stechens: Das Richterkomitee zeichnete Heiner Kohrock mit dem Sonderpreis „Bester Reiter des Turniers“ aus.

Der erfahrene Pferdesportler zeigte beim Frühjahrs-Meeting durchweg tollle Ritte mit Chaccomino und seinem Youngster Carlotto, mit dem er einer Springpferdeprüfung der Klasse L gewann.

Texte von Tina Weber und Christina Bode