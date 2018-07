Mit dem Turnierverlauf sehr zufrieden

Holzerode. Für das internationale Flair im beschaulichen Holzerode sorgten Reiterinnen und Reiter aus Spanien, Großbritannien, Italien, Belgien, Frankreich und aus Tschechien.

Sie hatten für die wichtigsten und schwierigsten Prüfungen CIC 1* und CIC 2* -international- gemeldet, konnten sich aber nicht gegen die deutsche Übermacht durchsetzen. So war der siebte Rang beim CIC 2* des Belgiers Steve van Winkel noch die beste Platzierung.

„Wir konnten mit dem Ablauf sehr zufrieden sein, zumal auch das Wetter mitgespielt hat. Wir haben für ein gutes Geläuf gesorgt, sodass die Pferde nicht zu sehr belastet waren“, meinte der erste Vorsitzende des Veranstalters vom Reit- und Fahrverein Holzerode e.V., Dr. Herbert Klengel. Das Niveau sei sehr hoch gewesen, der anspruchsvolle Geländeparcours entsprach durchaus internationalen Ansprüchen.

Amazonen „sahnen ab“

So sahen die Zuschauer über die drei Tage sehr guten Sport, den vor allem die Amazonen boten, die eindeutig in der Mehrzahl waren. So belegten die ersten drei Plätze in den Geländepferdeprüfungen der Klasse A* und der Klasse L ausschließlich Reiterinnen. Auch die Vielseitigkeitsprüfungen der Klasse A*, der Landesmeisterschaft Pony der Klasse A* und der Klasse A** wurden ebenfalls ausschließlich von Amazonen mit den jeweils ersten drei Plätzen beherrscht. Auch bei der Prüfung CIC 1* gingen die ersten drei Plätze an Reiterinnen, während die Prüfung CIC 2* der Ilsfelder Felix Etzel auf Inception 2 gewann. Die Siegerin des Vorjahres, Antje Schöniger, war zwar auch mit ihrem Pferd Fräulein Glotz in Holzerode, hatte aber für die Prüfung CIC 2* nicht gemeldet. Die Familienehre der Schönigers aus Lengenfeld aber rettete Schwester Christina, die Siegerin in der Vielseitigkeitsprüfung der Klasse A** auf Schoensgreen Continus wurde.

Mehr als ausgelastet

115 Reiterinnen und Reiter waren mit 253 Pferden an den Start dieses „Reit-Triathlons“, bestehend aus Dressur, Springreiten und Geländeritt, gegangen. „Mit dieser Anzahl von Reitern und Pferden sind wir mehr als ausgelastet“, sagte Pressewartin Dr. Ulrike Libal, die sich besonders darüber freute, dass „wir eine Pony-Vielseitigkeit erstmals angeboten haben. Das sah optisch wunderschön aus, wie diese Ponys die Hindernisse genommen haben.“

Alle Reiter, die für dieses Turnier gemeldet hatten, haben auch schon auf Bezirks- und auch Landesebene Punkte gesammelt, damit sie für eine solche Veranstaltung auch zugelassen werden können.

Ein Olympiasieger hatte in diesem Jahr nicht gemeldet, da „wir unser Turnier, das normal immer am letzten Juniwochenende stattfindet, wegen eines anderen Turniers verlegen mussten, sodass wir ein wenig aus dem Turnierkalender herausgefallen sind“, so Libal. (wg-gsd/nh)