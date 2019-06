Olympia-Stars sind bei den Bettenröder Dressurtagen auch am Start

Göttingen – An den letzten runden Geburtstag der Bettenröder Dressurtage denken die Verantwortlichen nur mit gemischten Gefühlen zurück.

Denn die gesamten Planungen zur zehnten Auflage des deutschlandweit-bekannten Turniers durchkreuzten im Jahr 2013 starke Regenfälle. Das Turnier musste damals kurzfristig komplett abgesagt werden.

Fünf Jahre später freuen sich aber alle wieder auf das hochklassige Reitsportturnier in Bettenrode (10. bis zum 14. Juli), bei dem internationale Spitzenreiter mit Olympiaerfahrung ebenso am Start sind wie regionale und lokale Dressurreiter.

Der erste Turniertag steht ganz im Zeichen der jungen Pferde, die in der Youngster Tour Turniererfahrungen sammeln und sich für die Siegerpreise des Bezirksverbandes Hannoverscher Warmblutzüchter Braunschweig (drei- bis sechsjährige Pferde) qualifizieren können.

Am Donnerstag folgt der Tag der Amateure mit der regionalen Amateurtour und der Chance, sich für das Finale der Amateur-Ü25 Dressur-Tour 2019 der Dürkop GmbH und KIA Motors in Göttingen-Holtensen zu qualifizieren.

Dressursport auf höchstem Niveau mit Spitzenpferden und herausragenden Reitern wird anschließend von Freitag bis Sonntag erwartet. Die Zuschauer dürfen sich auf einige spektakuläre Wettbewerbe freuen. Zum Beispiel die Grand Prix Tour (Kurz Grand Prix, Grand Prix Special und Grand Prix Kür), die Qualifikation zum Finale des Nürnberger Burgpokals 2019 in Frankfurt (7 bis 9-jährige Pferde, St. Georg Special*), die Qualifikation zu den Bundeschampionaten 2019 der fünf- und sechsjährigen Dressurpferde in Warendorf sowie die Qualifikation zum Derby-Dressage-Cup 2019 für Reiter U25 mit Finale 2020 in Münster (S***-Niveau).

20 Prüfungen sind insgesamt ausgeschrieben, mehr als 150 Teilnehmer gemeldet. Olympisches Flair bringen Anabel Balkenhol (Rosendahl), der in Deutschland lebende Japaner Hiroshi Hoketsu (Diepenau), Emma Kanerva (Finnland) und die Polin Beata Stremler (Krefeld) mit. Das regionale Starterfeld wird von Marion Loew (Göttingen) und Cora Jacobs (Bad Harzburg) angeführt. raw

Eintrittskarten sind ausschließlich an der Tageskasse erhältlich. Infos im Internet unter: hofbettenrode.de