Prominenz im Bettenroder Dressur-Viereck

Göttingen – „Wir sind sehr stolz darauf, auch in unserem 15. Jubiläumsjahr wieder Qualifikationsprüfungen zum Nürnberger Burgpokal in Frankfurt und zu den Bundeschampionaten für fünf-und sechsjährige Dressurpferde in Waren austragen zu dürfen“, sagte Philipp Hess, Vorsitzender des Reitvereins Hof Bettenrode, der zusammen mit seiner Familie und seinem Team das Turnier für Dressurpferde ab Mittwoch bis zum kommenden Sonntag ausrichtet.

Reichlich Prominenz geht in das Dressurviereck. Gemeldet haben unter anderem Olympiakader-Reiter Hubertus Schmidt aus Borchen, Anabel Balkenhol, schon mit sehr vielen Championat-Sieben ausgestattet, und auch Christoph Koschel. Der 43-jährige Koschel erritt in seiner Laufbahn bereits bis 2010 über 400 Siege und Platzierungen in Prüfungen der Klasse S sowie über 200 Erfolge in nationalen und internationalen Grand Prix, Grand Prix Spécial und Grand Prix Kür-Prüfungen. Balkenhol und Koschel gewannen unter anderem auch bei den Weltreiterspielen 2010 in Kentucky in den USA zusammen mit Matthias Rath und Isabell Werth Mannschaftsbronze.

Aber auch aus der Region sind Reiterinnen und Reiter am Start der fünftägigen Dressurprüfungen. Aus Lütgenrode kommt Inka Rossek, die auf ihrer selbst gezogenen Stute Hija de la Luna als Amateurin bereits seit Jahren gute Erfolge aufweist und den Profis auch schon einmal erfolgreich Paroli bieten kann. Aus Kaufungen ist Charlotte Kähn dabei, die unter anderem mit ihrem Spitzenpferd Serafina an den Start geht.

„Ich hoffe, der Wettergott ist uns gnädig. Das Wetter sollte zumindest besser werden als zu unserem 10-jährigen in 2013. Damals mussten wir wegen anhaltendem Starkregen die Dressurtage abwarten“, wünscht sich Hess.

Am Mittwoch geht es um 16 Uhr los mit der Reitpferdeprüfung der drei- bis vier-jährigen Dressurpferde, an die sich um 18 Uhr die Dressurpferdeprüfung Klasse A anschließt. Am Mittwoch und Donnerstag ist der Eintritt frei. Für die drei darauffolgenden Tage gibt es ausschließlich Karten an der Tageskasse. wg/gsd