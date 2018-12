Marc Riechers aus Fritzlar ist Nordhessens größte Nachwuchshoffnung

Eine Klasse für sich: Marc Riechers (RFV Fritzlar) hier auf Smilie in der Reithalle von Frank Plock in Borken-Trockenerfurth ist der amtierende Jugendmeister Nordhessens.

Lohne. Dass er schon als Kind fest im Sattel gesessen hat, ist kein Wunder, denn Marc Riechers ist mit Pferden aufgewachsen. Jetzt ist er 15, und sein Trainer Frank Plock sagt über den jungen Springreiter: „Marc ist die größte Nachwuchshoffnung Nordhessens.“

Daran haben Uta und Volker Riechers einen großen Anteil, denn Marcs Großeltern besitzen im Fritzlarer Stadtteil Lohne einen Zucht- und Reitstall. So ist der neunjährige braune Wallach Smilie nicht nur ein talentiertes Springpferd, sondern auch – genauso wie sein Reiter – auf dem Hof der Familie Riechers aufgewachsen.

Prisca hieß das Pony, das den damals fünfjährigen Marc auf seinem Rücken duldete. Und es dauerte nicht lange, bis der Junge eine richtige Reitlehrerin hatte. Auch der Unterricht blieb zunächst in der Familie, denn Marion Riechers ist Marcs Mutter. Die hat das Talent ihres Sohnes schnell erkannt und sagt heute: „Marc hat von Anfang an locker auf den Pferden gesessen. Er war nie verkrampft und hatte bei aller Anstrengung immer viel Spaß.“

Für Geismar auch Torwart

Marcs Talent sollte bald nicht nur auf dem Hof der Großeltern, sondern auch im Reit- und Fahrverein Fritzlar gefördert werden. Dort nervten zwar manchmal die vielen Mädchen, aber Regine Koch (Dressur) und Kai Schrammel (Springen) haben dem Nachwuchsreiter eine Menge beigebracht.

Bei Turnieren stellten sich zwar schnell erste Erfolge ein, aber dem jungen Reiter gefielen noch zwei andere Sportarten. Im TC Lohne lernte er den Umgang mit Racket und Tennisball, und bei der JSG Geismar hütete er das Fußballtor. Aber drei Sportarten waren eine zuviel. Während Tennis gestrichen wurde, heißt Geismars Torwart auch heute noch Marc Riechers.

Der ist ein guter Rückhalt, aber ein noch besserer Springreiter. Es ist nicht auszuschließen, dass es im Schwalm-Eder-Kreis bessere Torhüter gibt, aber in dieser Region gibt es keinen jungen Reiter, der Springpferde besser über Hindernisse dirigieren kann als Marc Riechers.

Lassen wir Zahlen sprechen: Allein in diesem Jahr verließen seine Pferde Smilie und Sierra 27-mal mit der Goldenen Siegerschleife an der Trense den Parcours. Und es ist der Titel „Nordhessischer Jugendmeister“, der alle anderen Erfolge überragt.

S-Klasse als Ziel

Wer Marc Riechers nach seinen sportlichen Zielen fragt, der findet bald heraus, dass er mit einem bescheidenen Realisten spricht. Mit 15 hat man noch Träume, doch Riechers posaunt die nicht in die Welt hinaus, sondern sagt: „Ich möchte bald mit meinen Pferden Smilie und Sierra in der S-Klasse an den Start gehen.“

Frank Plock zweifelt nicht daran, dass Marc, Smilie und Sierra bald für die S-Klasse reif sind. Der Borkener, der schon seit einer gefühlten Ewigkeit Nordhessens bester Springreiter ist, hätte gegen einen Konkurrenten im eigenen Stall nichts einzuwenden. Im Gegenteil: Trotz einer schweren Verletzung (Schien- und Wadenbeinbruch) wird Plock auch in diesem Winter so manchen wertvollen Tipp geben.