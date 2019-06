Richard Friedrich und Julia Göbel gewinnen Kreismeistertitel

Bei der Meisterschaft des Kreisreiterbundes Waldeck-Frankenberg in Korbach konnte erstmals wieder ein Springen der höchsten Leistungsklasse geboten werden.

Als er auch den 13. Sprung im M*-Stechen fehlerfrei überwunden hatte, stieß er ein lautes „Jaah“ aus. Richard Friedrich (RFV Sachsenhausen) ist nach 2015 und 2016 erneut Kreismeister der Springreiter. Im Dressur-Viereck triumphierte Julia Göbel vom ausrichtenden RFV Korbach und Umgebung.

Friedrich hatte nach der ersten M*-Prüfung noch hinter Carina Pöttner gelegen, aber die Titelträgerin von 2017 belegte in der Meisterschaftswertung innerhalb des M* am zweiten Tag auf Pertina nur den dritten Platz. Dazwischen hatte sich Kerstin Heuer vom RFV Frankenberg mit Cheeky W. geschoben, die damit als Dritte aufs Siegerpodest steigen durfte.

„Das es so klappt, das war nicht abzusehen“, hatte sich Friedrich auf Cyppy mit seiner erst achtjährigen Stute eher als Außenseiter gesehen. „Sie reitet eine tolle Saison“, war der 53-jährige Hufschmied aus Nieder-Waroldern mit ihr freilich auch schon in Fritzlar in einem M** Fünfter geworden.

In der Dressur siegte die Lokalmatadorin

Ganz eng ging es bei der Entscheidung im Dressur-Viereck zu. Nach den beiden M* waren Julia Göbel und Malgozata Buzinska punktgleich, aber für den Fall war die zweite Prüfung als ausschlaggebend ausgeschrieben worden. Und die gewann die Lokalmatadorin auf Roxette mit der Wertnote 7,4 vor ihrer Konkurrentin vom RFVPZV Ellersgrund-Gemünden (7,3). „Sie ist unterschiedlich drauf“, beschrieb Göbel ihre bereits 17 Jahre alte, aber immer noch frische Stute. Genau zum richtigen Zeitpunkt zeigte die sich aber auf ihrer Heimanlage am Ziegelhütter Weg von ihrer besten Seite.

Davon war sie als Gesamtfünfte (7,1) im ersten Wettbewerb einige Stunden zuvor noch ein Stück weit entfernt gewesen. Den Sieg hatte sich Buzinska mit Heiße Liebe mit starken 7,7 geholt. Am Ende reichte das aber nicht, weil sich keine der drei anderen Konkurrentinnen um die Kreismeisterschaft zwischen die 25-jährige Litauerin und Göbel geschoben hatte. So freute sich die Amazone aus Twiste über den Sieg, und darüber, dass sie mit ihrer Tochter Johanna in einer Prüfung reiten durfte; die 17-Jährige wurde mit T.J.Mo Vierte.

Es gab vor der Siegerehrung einige Diskussionen, weil Buzinska insgesamt mehr Wertnoten gesammelt hatte, aber für die Kreismeisterschaften nur die Platzierungen untereinander herangezogen wurden. Die Bereiterin aus Vilnius, die seit sechs Wochen auf dem Gestüt Hof Ellersgrund arbeitet, war aber selbst auch mit dem Silberrang „sehr glücklich“. Denn normalerweise dauere es ein halbes Jahr, „bis das Pferd versteht, was ich von ihm will“. Das gilt zumindest für die höheren Prüfungen, die Buzinska schon in vielen Ländern, in denen sie gearbeitet hat, geritten ist, sei es in Ungarn oder den USA. In Japan ist sie sogar Grand Prix gegangen.

Wieder Titel im Springen vergeben

Nachdem im vergangenen Jahr in Ernsthausen der Titel in der höchsten Leistungsklasse 2+3 im Springen mangels Masse nicht vergeben werden konnte, ritten jetzt zumindest wieder fünf Teilnehmer ein; genauso viele wie in der Dressur. „Ich bin froh, dass wir sie wieder durchführen konnten“, erklärte Jutta Bonacker, die Vorsitzende des Kreisreiterbundes, „aber es dürfen gerne noch mehr sein“.

Die weiteren Kreismeister - Dressur, LK 4: 1. Julia Piechot, 2. Heike Eisenmann (beide RFV Vöhl), 3. Stefanie Jakob (RFV Im Quellental Lelbach); LK 5+6: 1. Pauline Schraps (RV Bad Wildungen), 2. Johanna Albrecht (RFV Vöhl), 3. Apolonia Edelmann (RFV Rosenthal-Willershausen)

Springen - LK 4: Ute Schieferdecker (LRFV Bad Arolsen), 2. Marlin Leonie Dietzel (RV Bad Wildungen), 3. Jennifer Prehn (RFV St. Kilian Korbach); LK5+6: 1. Celin Zimmermann (SV Nieder-Waroldern), 2. Sarah Conradi, 3. Kira Gräbe (beide RFV St. Kilian Korbach)

Mannschaft: 1. SV Nieder-Waroldern (Johanna Fahle, Celin Zimmermann, Viktoria Schütz, Lara-Joy Paul), 2. RFV Korbach (Louisa Tent, Andreas Hocke, Jil Langerzik, Daniela Hocke), 3. RFV St. Kilian Korbach (Jennifer Prehn, Finja Gräbe, Kira Gräbe). ni