Rekord in Rittierode: 1500 Starts beim Reitturnier am Wochenende

Heimspiel: Dirk Klaproth ist natürlich dabei, wenn in Rittierode von Donnerstag bis Sonntag geritten wird.

Rittierode. Rekord in Rittierode: Die Reitgemeinschaft (RG) Kreiensen-Rittierode hat mit knapp 1500 Starts bei ihrem Sommerturnier das Nennungsergebnis im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt.

Grund dafür ist der neue Turnierplatz aus Sand, der die alte Grasanlage ersetzt hat. „Das hat sich blitzschnell herumgesprochen“, freut sich der Vorsitzende der RG, Gerhard Heise.

Die Folgen: Nahezu alle Reiter, die in Südniedersachsen und den angrenzenden Regionen einen Namen haben, haben gemeldet. Das Turnier musste deshalb um einen auf vier Tage ausgedehnt werden - mit Beginn am Donnerstag. Heise: „Ich hoffe, wir haben das alles im Griff.“

Die Teilnehmer mit ihren Pferden und die Zuschauer dürfen sich auf einen 50 mal 80 Meter großen Sandplatz freuen, für dessen Umgestaltung 1500 Kubikmeter Erde bewegt wurden. Auch die Verbindungen zwischen den Abreiteplätzen und dem Turnierplatz wurden neu gestaltet. „Reiter und Pferd bewegen sich jetzt komplett auf Sand. Die Zeiten des Matsches sind vorbei.“

Höhepunkt und Abschluss des Turniers ist am Sonntag ab 15.30 Uhr das Zwei-Sterne-M-Springen mit Stechen. Dafür liegen 74 Nennungen vor. In der Regenschlacht des vergangenen Jahres gingen gerade Mal 16 Paare an den Start, 29 wollten damals ursprünglich dabei sein.

Titelverteidigerin Hilke Wohlgemuth (RG Bremke) hat für die Prüfung gleich drei Pferde genannt. Sie dürfte es am Sonntag aber außerordentlich schwer haben. Dirk Klaproth wird auf seiner Hausanlage den Ehrgeiz haben, nach der Modernisierung den ersten Sieg einzufahren. Darüber hinaus gibt es einige weitere hochrangige Aspiranten auf den Sieg.

Im Mittelpunkt des Samstags steht ab 16.30 Uhr eine Springprüfung der Klasse M*, für dessen beide Abteilungen insgesamt 127 Starts (!) aufgerufen werden sollen. Freitag ab 13 Uhr geht es im Rahmen einer L-Prüfung um den Robert-Dannehl-Gedächtnispreis. Auftakt des langen Wochenendes ist am Donnerstag ab 14 Uhr mit einer Springprüfung der Klasse A*.