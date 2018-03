Verteidigt Zey Titel in Fritzlar?

Fritzlar. Von Freitag bis Sonntag findet das Hallenturnier des LRFV Fritzlar statt. Der Höhepunkt ist am Sonntag ab 15.45 Uhr ein M*-Springen mit Stechen.

Frank Plock (RFV Borken), Dorothee Lux (RFV Schwalmpforte), Daniel Erd (RV Bad Wildungen), Dominic Merle (KRV der Schwalm) und Jessica Sölzer vom gastgebenden LRFV schicken sich aus heimischer Sicht an, Titelverteidigerin Shari Zey (Borken) einen erneuten Sieg so schwer wie möglich zu machen. Los geht es am Freitag um 8.30 Uhr mit der Reitpferdeprüfung. Im Fokus stehen zudem ein M*-Springen (Sa. 19.15 Uhr) und eine L*-Punkte-Springprüfung (So. 13.30 Uhr).

Um für optimale Bedingungen zur sorgen, wurde der gesamte Hallenboden aufgearbeitet. Zudem teilt Pressesprecherin Nicole Beutel mit, dass vom 1. bis 3. Juni erstmals zusätzlich ein reines Dressurturnier in Fritzlar angeboten wird.

Programm:

Freitag, 8.30 Reitpferdeprüfung, 9.30 Dressurpferdeprüfung Kl. A, 11.00 Dressurpferdeprüfung Kl. L, 13.00 Dressurprüfung Kl. L* -Trense-, 15.30 Dressurprüfung Kl. L* -Kandare-, 18.00 Dressurprüfung Kl. M*. Samstag, 8.00 Dressurreiterprüfung Kl. A, 10.00 Dressurprüfung Kl. A*, 12.30 Springprüfung Kl. A*, 14.30 Stilspringprüfung Kl. L, 16.45 Springprüfung Kl. L, 19.15 Springprüfung Kl. M*. Sonntag, 8.30 Springpferdeprüfung Kl. A**, 9.45 Springpferdeprüfung Kl. L, 11.15 Springprüfung Kl. A**, 13.30 Punktespringprüfung Kl. L*, 15.45 Springprüfung Kl. M* m. Stechen. (sbs) Foto: zmp/nh