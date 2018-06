Auch der Liebling ist dabei: Meredith Michaels-Beerbaum reitet in Spangenberg

Spangenberg. Mit Meredith Michaels-Beerbaum hat ein erklärter Liebling der nordhessischen Reitsportfans seine Teilnahme am Spangenberger Springspektakel am Wochenende zugesagt.

„Ich habe immer darauf gehofft, aber nun ist klar, dass Meredith ab Donnerstag mit zwei Pferden wieder bei uns reiten wird“, erklärte Thomas Pfanzelt, der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins als Ausrichter des Drei-Sterne-Wettbewerbs erleichtert.

+ Thomas Pfanzelt © Richard Kasiewicz

Die Teilnahme von „MMB“, die 1991 aus den USA nach Deutschland kam, vor 20 Jahren bereits den Großen Preis gewann und am Fuße des Schlossbergs ein Stammgast ist, war lange fraglich, da einige Pferde angeschlagen waren. „Aber jetzt kommt sie und damit ist alles gut“, sagt Pfanzelt. Und er darf sich freuen, dass die 48-Jährige für einen Start in Spangenberg sogar ihrem Schwager Ludger Beerbaum einen Korb gab, der zur selben Zeit Turniergastgeber im heimischen Riesenbeck ist.

Meredith Michaels-Beerbaum war Weltmeisterin mit der deutschen Equipe 2010 und holte im Team gleich drei EM-Titel – 1999, 2005 sowie 2007. 2016 rückte sie für Marcus Ehning in das deutsche Quartett nach mit Daniel Deußer, Christian Ahlmann und Ludger Beerbaum, das in Rio de Janeiro Olympia-Bronze im Stechen gegen die Kanadier holte.

Ihr Ehemann Markus Beerbaum indes wird in Spangenberg nicht seine Pferde satteln. Der 47-Jährige gehört vielmehr zum deutschen Aufgebot für den Nationenpreis am kommenden Wochenende in Rotterdam.