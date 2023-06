Relegation zur Kreisoberliga: Friedlos bleibt drin

Wölf gewinnt nur 1:0 gegen Rotenburg/Lispenhausen

+ © Friedhelm Eyert Jubel bei den Friedloser Fußballern (in Weiß): Sie haben den Klassenerhalt geschafft. © Friedhelm Eyert

Jubel beim FV Friedlos: Die Fußballer spielen als SG Ludwigsau - gemeinsam mit MMR - in der kommenden Saison in der Kreisoberliga.

Wölf - Weil der SV Wölf im letzten Relegationsspiel der Dreierrunde am Mittwochabend nicht über einen 1:0 (1:0)-Erfolg gegen Rotenburg/Lispenhausen hinauskam, sichern sich die Friedloser mit dem besseren Torverhältnis gegenüber Wölf den Klassenerhalt. Beide Teams haben nach zwei Spielen vier Punkte.

Die etwa 800 Zuschauer sahen nur einen einzigen Treffer, der Wölfs Spielertrainer und Torjäger Marko Madzar gelang (21.). Die Gastgeber hatten zwar von Beginn an mehr vom Spiel und auch einige Möglichkeiten, doch Rotenburg konnte sich nichts vorwerfen lassen, hielt dagegen und traute sich ab und an auch offensiv etwas zu.

Nach der Pause erspielte sich Wölf Chancen in Hülle und Fülle, vergab jedoch auch beste Gelegenheiten und scheiterte oft an den eigenen Nerven oder am überragenden Gäste-Torhüter Ziegenbein. Rotenburg ließ bis zum Ende nicht locker und verkaufte sich nach der 0:5-Niederlage gegen Friedlos teuer. red

SV Wölf: Spies; Hofmann, Herber, Göllmann, Fey, B. Wiegand, S. Meissmer, Weyer, Madzar, Trott, Bachmann.

Rotenburg/L.: Ziegenbein; Möller, Richter, Götzke, Kanngießer, A. Wahl, Hasenpflug, Walther (43. J. Wahl), Schwich, Schneider, Lehn.

Schiedsrichter: Mario Czieslick (JFV Bad Hersfeld) - Z: 800

Tor: 1:0 Marko Madzar (20.)