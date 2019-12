René Wehnhardt ist ein Pionier auf dem Renn-E-Bike

Neue Sportart

+ Über Stock und Stein: René Wehnhardt auf seinem E-Bike. Fotos: Carina Wagener

In Mauers Baikschopp steht seit einiger Zeit ein Fahrrad, das die Aufmerksamkeit der Kunden besonders auf sich zieht: ein E-Bike. Soweit nichts Ungewöhnliches. Dieses Exemplar jedoch ist nicht auf Hochglanz poliert. Am Rahmen sind Schlammrückstände und Wassersprenkel zu sehen. Außerdem ist eine Startnummer daran befestigt. „Mein Renn-E-Bike“, lacht René Wehnhardt, der den Fahrradladen im Oktober übernommen hat. Drei E-Bike-Rennen hat der 53-Jährige in diesem Jahr mit dem beschriebenen Modell absolviert. Und dabei sowohl in Niestetal als auch in Dünsberg und Sülzhayn jeweils einen Start-Ziel-Sieg herausgefahren.