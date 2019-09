RFV Richelsdorf lädt zum Herbstturnier ein

Große Ehre: Steffen Montag vom RFV Richelsdorf erhielt beim Pfingstturnier seines Vereins das Goldene Reitabzeichen. In den anstehenden S-Springen will er möglichst weitere Siege landen.

Die Vorbereitungen für das Herbstturnier der Springreiter in Richelsdorf sind bereits vor einigen Wochen gestartet.

VON TINA WEBER

Richelsdorf – Doch in den vergangenen Tagen waren die Vereinsmitglieder unermüdlich damit beschäftigt, für die Teilnehmer und Besucher des Abschlusses der Grünen Saison alles vorzubereiten.

Um den Platz optimal zu präparieren, waren seither die Schlepper im Einsatz, und am Montag wurde bereits das Hindernismaterial auf dem 100 mal 60 Meter großen Sandplatz aufgestellt. Die Stallzelte wurden von vielen Teilnehmern mit ihren Pferden bereits bezogen, und seit heute um 8 Uhr läuft das Turnier. Da wieder einige Reiter von weit her kommen, nutzen diese für ihre Vierbeiner die Übernachtungsmöglichkeit im Stallzelt. Die Reiter selbst schlafen entweder in Hotels oder in ihren Pferdetransportern, die auf den Wiesen oder an der Straße nach Bosserode parken. Deshalb ist auch wieder die Kreisstraße zwischen Bosserode und Richelsdorf für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Auch die heimischen Starter haben fleißig trainiert. Zum Beispiel Steffen Montag. Der Industriemechaniker reitet seit einigen Jahren für den RFV und muss als Amateur ein gutes Zeitmanagement haben. Beim Pfingstturnier wurde sein Fleiß mit einer ganz besonderen Auszeichnung belohnt: Er erhielt das Goldene Reitabzeichen. Im Großen Preis verpasste er mit seinen zwei Pferden knapp das Stechen. Diesmal soll das anders aussehen. Er bringt wieder seine beiden Erfolgspferde Clarissa und Corado mit.

Mit von der Partie ist ebenso Montags Frau Isabelle. Die Amazone stellt gemeinsam mit ihrem Mann auch junge Springpferde in verschiedenen Prüfungen vor. Mit ihrer Stute Agupardie wird sie an der Kreismeisterschaft für die Leistungsklassen 2 und 3 teilnehmen. Hierfür müssen die Reiter aus dem Kreisreiterbund Hersfeld Rotenburg zwei Prüfung der mittelschweren Klasse absolvieren. Außerdem wird am Wochenende die Kreismeisterschaft im Springen für die Leistungsklassen 4 und 5 entschieden. Auch hier werden die Amazonen vom gastgebenden Verein angreifen. Julia Brandenstein, Franca Gansauer, Vivien Kohrock, Jenna-Carolin Meyer, Sarah-Magdalena Meyer und Nina Roßbach werden hier um die Schärpe des Kreisreiterbundes reiten.

In der Youngster-Tour für junge Springpferde haben Ann-Kathrin Behrendt und Wiebke Lippert gemeldet. Beide Reiterinnen starten für den RFV Richelsdorf und konnten sich mit ihren Youngstern in diesem Jahr erfolgreich platzieren.

Das erste schwere Springen findet am Samstag ab 15.30 Uhr statt. Am Sonntag beginnen die Finalprüfungen bereits um 13.30 Uhr mit einer Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse S, welche in eine Tour für junge Pferde integriert ist. Abschließen wird die grüne Saison in Richelsdorf am Sonntag ab 15 Uhr ein Springen der schweren Klasse mit Stechen.

rfv-richelsdorf.de