Richelsdorferin Amke Stroman feiert Erfolge

Amke Stroman, Aushängeschild des Reit- und Fahrvereins Richelsdorf, war kürzlich wieder einmal erfolgreich unterwegs.

Richelsdorf – Sie stellte ihre Pferde in verschiedenen Prüfungen in Elmlohe nahe Bremerhaven beim nationalen Turnier vor.

In der Kleinen Tour, die aus zwei M-Springen und einem S-Springen bestand, zeigte Stroman drei fehlerfreie Runden mit ihrem neuen Pferd Cash. Der zwölfjährige Wallach platzierte sich im Finale, einem S-Springen, an fünfter Stelle.

Bei der Mittleren Tour ritt Stroman zwei Pferde. Der neunjährige Fuchs For Vito, ebenfalls ein Neuzugang, platzierte sich im Einlauf-springen, einem Ein-Sterne-S-Springen.

Bei seinem vierten Turniereinsatz unter Stroman belegte er im zweiten Springen dieser Tour, einem Zwei-Sterne-S-Springen, den fünften Platz. Das zweite Pferd war Duncan. Dieser konnte im Finale der Mittleren Tour den zweiten Platz belegen.

Mit ihrem siebenjährigen Pferd Huntelaar platzierte sich Stroman in einem starken Starterfeld sowohl im Ein-Sterne-S-Springen als auch im Zwei-Sterne-S-Springen der Youngster Tour.

Der von Richelsdorfer Turnieren bekannte Dieter Smitz platzierte sein Pferd Liz, das er auch in Richelsdorf schon vorstellte, ebenfalls. Eine weitere Richelsdorferin, Ann-Kathrin Behrendt, ging mit ihrer achtjährigen Stute Shawana an den Start. Aufgrund von Springfehlern verpasste sie allerdings eine Platzierung.

Nicht fehlen durfte Stromans Erfolgspferd Forchello. Den Schimmelwallach stellte sie in der Großen Tour vor. Im Einlaufspringen, einem Zwei-Sterne-S-Springen, belegte sie Rang zwei, während sie im Drei-Sterne-Springen auf Grund eines Fehlers eine Platzierung verpasste.

Am Sonntag fand dann der Große Preis statt. Hier mussten die Teilnehmer einen Vier-Sterne Parcours überwinden. Auch hier sammelte Stroman wegen eines Hindernisfehlers vier Strafpunkte, konnte sich allerdings noch an 13. Stelle platzieren.

Mit ihrem Pferd Clear Round nahm sie Amazone an zwei Rahmenprüfungen teil. Zum einen an einem Barrierenspringen am Freitagabend, bei dem man sechs Hindernisse in aufsteigender Höhe überwinden musste. Hier belegte das Reiter-Pferd-Paar Rang vier. Als Höhepunkt des Samstagabends fand dann noch das Mächtigkeitsspringen der Klasse S statt.

Hier gelang es drei Reitern, den Mauersprung in einer Höhe von 2,05 Metern fehlerfrei zu überwinden. Somit gab es drei Sieger in diesem Springen, zu denen auch Stroman mit Clear Round zählte. red