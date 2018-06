Ringer aus Baunatal nimmt an Deutscher Meisterschaft statt dem Abi-Ball teil

Kassel. Erstmals hatte sich Leonhard Tasche, Ringer des RSV Elgershausen, für eine Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Aber: Die Meisterschaft fällt auf denselben Tag wie sein Abi-Ball.

„Das war echt schockierend“, sagt der 20-Jährige, der sich schließlich für die Teilnahme an der Meisterschaft entschied.

Die Entscheidung

Als Hessenmeister hatte Tasche das DM-Ticket gelöst. Nachdem er von der Termin-Überschneidung erfahren hatte, war für ihn schnell klar, für welche Veranstaltung er sich entscheidet. „Natürlich hätte ich beim Abi-Ball eine schöne Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden gehabt“, sagt der Ringer aus Baunatal-Großenritte. „Aber ich habe die Priorität auf die Deutsche Meisterschaft gelegt. Das war mein großes Ziel und ich habe schon so viel für den Sport gemacht.“

Die Meisterschaft

Und so geht es an diesem Wochenende zusammen mit seinen Teamkollegen des Hessen-Kaders ins bayerische Burghausen, wo die nationalen Titelkämpfe im griechisch-römischen Stil stattfinden. Am Freitag stehen das Training und das Wiegen der Sportler auf dem Programm. Am Samstag wird es dann ernst. In seiner Klasse bis 87 Kilogramm hat Tasche in der ersten Runde ein Freilos und zieht so in das Viertelfinale ein. Dort hat der 20-Jährige allerdings Pech, er trifft auf einen starken Kontrahenten. Er scheidet gegen seinen erfahrenen Gegner, der sich später die Bronzemedaille sichert, aus. „Ich war nicht chancenlos, aber er war einfach besser“, sagt der 20-Jährige. „Ich habe alles gegeben, damit bin ich zufrieden. Nur mit dem Resultat nicht.“

Am Sonntag verfolgt Tasche die Finalkämpfe und feuert seine hessischen Teamkollegen an. „Es war eine tolle Erfahrung. Daher bereue ich es nicht, dass ich mich gegen den Abi-Ball entschieden habe.“

Der Abi-Ball

Beim Abschlussball der Kasseler Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule verpasst Tasche nicht nur die Feier, sondern auch die Zeugnisübergabe. „Für die Schule war das aber kein Problem, sie hatte dafür Verständnis. Ich habe halt nur die Festlichkeiten verpasst“, sagt der Abiturient, der sein Zeugnis in dieser Woche in der Schule abholen wird. Verständnis haben auch die anderen Abiturienten. Ein Mitschüler, der den Abschlussball moderiert, weist daraufhin, dass Tasche nicht dabei sein kann, weil er an der DM teilnimmt. Seine Mitschüler drücken ihm die Daumen.

Der Verein

Für den RSV Elgershausen ist es ein erfolgreiches Jahr. Erstmals nach der Neugründung schaffte es der Verein, dass sich drei Sportler für die DM der Männer qualifizieren. Neben Tasche erreichten dies Yasar Atasoy und Mike Kiefer. Beide müssen aber verletzt absagen.

Der Ausblick

„Ich bin sehr ehrgeizig, daher hat mich das Ausscheiden schon mitgenommen“, sagt Tasche. Aber das Abschneiden motiviert ihn auch. „Ich habe jetzt Blut geleckt. Ich will mich nächstes Jahr wieder für die DM qualifizieren und besser platzieren.“ Dann muss er sich auch nicht zwischen Meisterschaft und Abi-Ball entscheiden.