Kleinkalibergewehr: Robert Huyer auch in Hessen vorne

Von: Harald Triller, Maurice Morth

Blicke können Erklärungen abgeben: An der Seite des strahlenden Siegers Robert Huyer spiegelt sich die Enttäuschung bei Willi Blieder (links) und Manfred Schmidt wider. © Ehrenfried Hamp

Jubel beim Schützenverein Edelweiß Jestädt: Robert Huyer sicherte sich jüngst die Hessenmeisterschaft in der Disziplin 50-Meter Auflage mit dem Kleinkalibergewehr.

Jestädt – Schon wieder konnte beim Schützenverein Edelweiß in Jestädt gejubelt werden. Das aus Frankenhain stammende Mitglied Robert Huyer hat nach den Titeln, die er zuletzt bei der Deutschen Meisterschaft über die Distanz von 100 Metern gewonnen hat, auch in der Disziplin 50-Meter Auflage mit dem Kleinkalibergewehr überzeugt, er ist in Frankfurt als neuer Hessenmeister von der Anlage gegangen.

Den Erfolg krönte der langjährige SV-Vorsitzende Ehrenfried Hamp mit Platz vier, der ja im Sport eigentlich als undankbar bezeichnet wird, aber wer sich unter 52 Teilnehmern nach drei messerscharfen Durchgängen hinter den Medaillengewinnern platziert, der darf mit Fug und Recht stolz sein.

Fortsetzung des Medaillenregens für Robert Huyer

Für Robert Huyer ist es die Fortsetzung seines Medaillenregens, er hat seine Zielgenauigkeit auch auf der kurzen Distanz unter Beweis gestellt, legte gleich im ersten Durchgang mit einem Achtungszeichen den Grundstein.

Die 104,6 Ringe stellten sich nämlich nach dem Wettbewerb als das beste Ergebnis insgesamt heraus. Und die kleine Schwäche in Durchgang zwei, die bei Huyers 101,9 Ringen Willi Blieder vom SV GA Eisemroth vorbeiziehen ließen, konnte er in Runde drei wieder korrigieren, die 103,8 Ringe bescherten ihm die Goldmedaille vor Blieder.

Und Ehrenfried Hamp, der nach 102,7, 103,1 und 102,6 immerhin 308,4 Ringe von den Scheiben ablesen konnte, blieb gegenüber dem Drittplatzierten Manfred Schmidt vom SV Diana Ober-Roden, der 308,9 Ringe erzielte, nur um 0,5 Punkte zurück, verdrängte aber Günter Breidlinger vom SV Falken-Gesäß mit dessen 308,0 Ringen auf Platz fünf.

Edelweiß Jestädt Sechster im Team

Im Mannschaftswettbewerb der Dreierteams kam der SV Edelweiß Jestädt auf Platz sechs über die Ziellinie, was bei 40 teilnehmenden Vereinen ebenfalls in der hessenweit höheren Region anzusiedeln ist.

An der Seite von Ehrenfried Hamp und Robert Huyer komplettierte Roberts Ehefrau Christel das Team, die mit 293,2 Ringen in Verbindung mit den Resultaten der beiden männlichen Kollegen das finale Ergebnis von 911,9 Ringen bedeutete. Die drei Medaillenränge gingen an Ober-Roden (920,7), Eisemroth (918,6) und Steindorf (917,6).

