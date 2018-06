Roller Derby in Kassel: „Packender Tumult“

Baunatal. Es war das erste Zweitliga-Spiel des Kasseler Roller Derby: Im Sportkomplex Baunatal trafen die Bashlorettes Kassel auf die Zombie Rollergirlz aus Münster. Wir waren vor Ort.

Eine andere Welt

Drei Euro Eintrittsgeld sind eine lohnende Investition: Für gut zwei Stunden taucht man ein in die Roller-Derby-Welt. In eine bunte, schrille Szene, bei der es ganz anders zugeht als bei konventionellen Sportarten wie Handball, Fußball oder Eishockey. Hier tragen die Frauen Rollschuhe, Arm- und Knieschoner und einen Beißschutz. Für den Spieltag legen sie ihre Klarnamen ab und sprechen sich mit kämpferischen Fantasienamen wie Jane Rambo, Martha Pfahl oder Wilma Durch an. Ein Schiedsrichter nennt sich Rudi Cartell.

Schwierige Regeln

Das Regelwerk beim Roller Derby ist kompliziert. Wer bei einem Bout, einem Wettkampf, mitspielen möchte, muss vorher den sogenannten Minimum Skill Test, eine Art Führerschein, ablegen und zeigen, dass er Skate-, Brems- und Falltechniken ebenso drauf hat wie Theorie- und Regelwerk. Allein sieben Schiedsrichter auf Rollen braucht es für ein Derby, dazu kommen genauso viele drumherum für Zeitnahme, Strafbankbetreuung und Spieldokumentation. Viele Zuschauer sind froh, dass Gesa Wiehl (Maddie Munchkin) als Sprecherin dabei ist, den Spielverlauf in einfachen Worten erklärt und die englischen Begriffe erläutert. Die Szene ist gut vernetzt: Wiehl, selbst in Essen aktiv, ist gern nach Kassel gekommen, um zu moderieren.

Auf dem Spielfeld

Nach der feierlichen Mannschaftsvorstellung geht es auf dem Feld heiß her: Die Bashlorettes beginnen nervös, liegen zwischenzeitlich mit mehr als 20 Punkten hinten. Kurz vor der Halbzeitpause gelingt aber doch noch der Führungswechsel zum 74:73. Trainerin Martha Pfahl (Marie Spitznagel) bittet ihre Mannschaft zur Teambesprechung. Mit vollem Körpereinsatz ist sie bei jedem Spiel dabei. Brüllt, klatscht, hüpft, rauft sich die Haare. Zum ersten Sieg in der 2. Bundesliga reicht es dennoch nicht: Münster siegt 156:135.

Buntes Publikum

Die gut 50 Zuschauer kommen trotzdem auf ihre Kosten. „Wir geben 60 Minuten alles für die Mädels“, sagt Daniel Reinbold vom Fan-Club der Bashlorettes. „Roller Derby macht einfach Spaß. Wir sind schon bis nach Leipzig gefahren, um die Mannschaft zu unterstützen.“ Wir, das sind er und acht, neun weitere Männer mit dichten Bärten, langen Haaren und ausgestattet mit Trommeln, Tröten und Fahnen. Die Jungs sorgen für gute Stimmung. Die schätzt auch Musiker Timo Israng alias Dark Vatter, der gemeinsam mit seiner Frau Nina nicht nur zu den Heimspielen der Bashlorettes kommt, sondern sogar deren Einlauflied komponiert hat. „Roller Derby ist ein großartiger Sport, ein packender Tumult“, sagt er.

Die Gründerin

So empfindet es auch Julia Lassalle (Donna Wetter), die die Bashlorettes im Jahr 2011 gegründet hat, nach einer Babypause aber nicht mehr selbst aktiv ist. Beim Studium in Karlsruhe hat sie Roller Derby kennengelernt und war schnell begeistert. „Der Sport fordert einem körperlich viel ab, außerdem braucht man Konzentration und taktisches Verständnis. Aber das Beste ist, dass man im Team spielt und jeder seine Nische findet, egal mit welcher Statur.“ Lassalle fand schnell Gleichgesinnte. Anfangs wurde auf Parkdecks gespielt, nachdem erst mal eine volle Mannschaftsstärke erreicht war, wurde alles professionalisiert. Und auch, wenn es nicht zum Auftaktsieg gereicht hat, sind sich alle einig: Das war ein packender Roller Derby Nachmittag.

Von Carina Wagener