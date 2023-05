Fußball: Rotenburg will in die Relegation – Aulatal nicht

Kühlen Kopf bewahren sollten die Aulataler um Sebastian Schuch (ganz rechts) beim Saisonfinale. © Hartmut Wenzel

Viele Entscheidungen sind schon gefallen. Wir fassen zusammen, was am letzten Spieltag der Fußballsaison am Samstag noch passieren kann.

Verbandsliga Nord

Der Hünfelder SV ist Meister, Johannesberg und Ehrenberg steigen ab. Flieden, Bronnzell, Bad Soden und CSC 03 Kassel spielen den Tabellenzweiten aus, während Willingen, Wabern und Kleinalmerode/H./D. den dritten Absteiger und den Relegationsteilnehmer unter sich ausmachen.

Gruppenliga Fulda

Eiterfeld/Leimbach steigt in die Verbandsliga auf – Freiensteinau versucht das über die Relegation. Abgestiegen sind der FSV Hohe Luft, FT Fulda und Hosenfeld. Oberzell/Züntersbach, Thalau, Lütter, Hofbieber, Horas und auch die SG Aulatal kämpfen gegen den Abstieg. Es gibt fünf Direktabsteiger, der Sechstletzte geht in die Relegation. Aulatal kann nicht mehr direkt absteigen, aber noch immer droht die Relegation. Die Mannschaft von Trainer Martin Friedrich tritt am Samstag (15 Uhr) beim Tabellennachbarn Elters/Eckweisbach/Schwarzbach an.

Sollte es Aulatal erwischen, wäre der Zweite der Kreisoberliga Süd – - die SG Huttengrund – in Hin- und Rückspiel am 7. und 10. Juni der Gegner. Gegner im Finale wäre dann entweder die FSG Bebra oder die SG Sickels aus der Kreisoberliga Mitte. Beide Teams stehen sich ebenfalls zunächst in zwei Partien gegenüber.

Kreisoberliga Nord

Hier ist alles soweit klar: Neuenstein ist Meister, Bebra bestreitet die Relegation. Die SG Wildeck steigt ab, der FV Friedlos versucht das in der Relegation zu vermeiden.

Kreisliga A1

Die SG Werratal steht als Aufsteiger fest, der Hattenbacher SV steigt als abgeschlagenes Schlusslicht ab. Am letzten Spieltag kämpfen Rotenburg/Lispenhausen (64 Punkte) und Nentershausen/Weißenhasel/Solz (63) im Fernduell um die Aufstiegsrelegation. Baumbach, Braach und Neuenstein II wollen der Relegation entgehen.

Kreisliga A2

Michelsrombach/Rudolphshan (gegen Eiterfeld/Leimbach II) und der SV Wölf (in Kirchhasel) spielen Meister und Vizemeister aus. Wölf wird nur bei einem eigenen Sieg und einem gleichzeitigen Punktverlust des Tabellenführers Meister. Dammersbach/Nüsttal/Gaalbern muss als einziges Team absteigen.

Kreisliga B1

Die SG MMR ist Meister, darf ihr Aufstiegsrecht aber nur wahrnehmen, falls Friedlos den Klassenerhalt in der Kreisoberliga schafft. Beide Vereine bilden in der nächsten Saison eine Spielgemeinschaft. Alternativ steigt Bebra II direkt auf. In die Relegation dürfte dann Weiterode II. Da die C-Liga Hersfeld/Rotenburg aufgelöst wird, gibt es keine Absteiger – das gilt natürlich auch für die Kreisliga B2.

Kreisliga B2

Meister und Aufsteiger ist die SG Hessen/SVA/SpVgg. Den zweiten Direktaufsteiger machen Hönebach II und Ronshausen unter sich aus.

Kreisliga C

Meister ist die Reserve der SG Werratal. Da die Liga aufgelöst wird, werden alle Teams den beiden B-Ligen zugeordnet. (Sascha Herrmann)