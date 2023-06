So schnell wie nie: Breitauer Triathlet Timo Pippart mit neuer Bestzeit in Roth

Von: Marvin Heinz

Timo Pippart, der aus dem Sontraer Stadtteil Breitau stammt und für den KSV Baunatal an den Start geht, hat sich bei der Challenge Roth trotz Verletzungssorgen zu neuen Höhen aufgeschwungen. © Marco Berger

Timo Pippart, der aus Sontra-Breitau stammt und für den KSV Baunatal an den Start geht, hat sich bei der Challenge Roth trotz Verletzungssorgen zu neuen Höhen aufgeschwungen.

Roth/Breitau – Während Vorjahressieger Magnus Ditlev (Dänemark) seinen Erfolg bei der Challenge Roth wiederholte und nach 7:24:40 Stunden die Ziellinie überquerte, konnte Timo Pippart sich nach 8:34:45 Stunden über den siebten Platz in der Altersklasse der unter 40 Jahre alten Triathleten und den 41. Rang im Gesamtklassement freuen.

Der aus Sontra-Breitau kommende Familienvater lief im fränkischen Triathlon trotz Trainingsrückstand eine neue persönliche Bestleistung über die Langdistanz.

„Ich bin sehr zufrieden, obwohl beim abschließenden Marathon noch etwas mehr drin gewesen wäre“, bilanziert Pippart, der einer Vollzeitbeschäftigung als Schreiner nachgeht und in der Vorbereitung mit einer hartnäckigen Verletzung zu kämpfen hatte.

Eindrucksvolle Atmosphäre in Roth

Als am vergangenen Sonntag um 6 Uhr der Startschuss fiel, war der Familienvater bereits begeistert von der eindrucksvollen Atmosphäre. Ein besonderes Highlight war für Pippart die Kanalbrücke, von der unzählige Zuschauer die Schwimmenden anfeuerten.

Unterdessen waren die Schleusen geschlossen, der Schiffsverkehr pausierte. „Das war der Wahnsinn und nach meinem Roth-Start im Jahr 2021, als noch die Bremse wegen Corona angezogen war, eine deutliche Steigerung in Sachen Stimmung“, so Pippart, der schnell seinen Rhythmus auf der 3,8 Kilometer langen Schwimmstrecke fand.

Nach 55 Minuten und 39 Sekunden kam er aus dem Kanal und wechselte auf seine Zeitfahrmaschine. Und Pippart erwartete Tour-de-France-Atmosphäre auf der 180 Kilometer langen Strecke, die mit 1400 Höhenmetern gespickt war. Zuerst forderte ihn der Kalvarienberg mit einer zehnprozentigen Steigung heraus.

Nach dem „Hill of Pain“ folgte der Solarer Berg. Auch der letzte Sieger des Werramans aus dem Jahr 2019 musste aus dem Sattel und wurde von 50 000 johlenden und an die Balustrade trommelnden Zuschauern die Strecke hochgepeitscht. „Das war der Wahnsinn“, betont Pippart.

Influencer Paul Ripke hat das Nachsehen

Dabei ließ er auch den Fotograf, Influencer und Podcaster Paul Ripke hinter sich, der in Sandalen auf seinem Rennrad die 180 Kilometer bewältigte: „Ich höre seinen Podcast und habe mich riesig gefreut, ihn auf der Strecke überholen. Auch er hat mich angefeuert.“

Mit einem durchschnittlichen Tempo von 38,5 Stundenkilometer war Pippart unterwegs. Viele Kurven und Verkehrsinseln forderten seine Fahrkünste heraus. Erst mit zunehmender Renndauer und mit immer mehr Altersathleten auf die Strecke, musste Pippart ungewollt Tempo rausnehmen: „Die Überholaktionen kosteten Zeit.“

Mit einer Zeit von 4 Stunden und 40 Minuten verabschiedete sich der Athlet des KSV Baunatal in seine Laufschuhe. Bei bis zu 33 Grad entwickelte sich die Laufstrecke zu einem Glutofen. Die Sonne schien erbarmungslos. Schattige Passagen? Mangelware. Aber die Hitze war nicht Pipparts größte Hypothek.

Seit dem Jahreswechsel hat er mit einem hartnäckigen Fersensporn zu kämpfen. „Es war ein Hin und Her. Mal konnte ich laufen, mal nicht“, erzählt er. Erst eine Stoßwellen-Therapie schlug an. Nichtsdestotrotz fehlten Pippart wichtige Trainingskilometer, um mit der notwendigen Tempohärte die abschließenden 42,195 Kilometer zu bewältigen: „Es war kein Zuckerschlecken, aber ich habe durchgezogen.“ Sprühduschen am Streckenrand kühlten Pippart ab, während manch ein Zaungast den Gartenschlauch für eine Erfrischung einsetzte.

Pippart will nicht mit den Profis tauschen

2 Stunden und 54 Minuten brauchte Pippart letztlich für den Marathon. Der Hobbyathlet kam übrigens 64 Minuten nach dem Zweitplatzierten, Ironman-Sieger Patrick Lange, ins Ziel. Tauschen mit den Profis will er dennoch nicht. „Sieger Ditlev und auch Anne Haug sagten kürzlich, dass sie nur trainieren, essen und schlafen. Und das ohne Unterbrechung. Ihr Leben ist völlig auf den Sport abgestimmt. Das wäre nicht mein Leben“, so Pippart, der nach einem Tag Regeneration seinem Arbeitgeber wieder parat bei Fuß stehen wollte.

Fest in seinen Trainingsplan hat Pippart schon die Kirmes in Breitau vom 14. bis zum 17. Juli eingeplant: „Da werde ich an keinem Wettkampf starten.“

(Marvin Heinz)