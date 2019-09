Ruderer gesucht: Wer will in den Kassel-Achter?

Im Kassel-Achter, der am 21. September bei einer Benefiz-Regatta auf der Fulda startet, sind acht Plätze zu vergeben. Wer hat Lust? Alles, was Sie wissen müssen, lesen Sie hier.

Haben Sie Lust auf den Spuren des alten und neuen Weltmeisters zu wandeln? Am Sonntag erst hat der Deutschland-Achter zum dritten Mal in Folge bei den Titelkämpfen Gold gewonnen – nun können auch Sie in einem solchen Paradeboot Platz nehmen. Denn gemeinsam mit der SG Stern Kassel und dem Ruderverein Cassel 2010 suchen wir auch in diesem Jahr wieder acht Ruderer, die am Samstag, 21. September, im Kassel-Achter bei der Benefizgala für einen guten Zweck antreten und dabei hilfsbedürftige Kinder unterstützen werden.

Die Idee: „Gerudert wird 350 Meter auf der Fulda, das Meldegeld gespendet“, erklärt Jens Gerlach, Spartenleiter Wassersport bei der SG und Vorsitzender von Cassel 2010. Er selbst wird als Steuermann im Kassel-Achter dabei sein. So sind in den vergangenen Jahren mehrere tausend Euro zusammengekommen. Der Kassel-Achter wird Teil eines mindestens 200 Teilnehmer umfassenden Wettkampf-Feldes sein. An den Start gehen Achter, Doppelvierer und Drachenboote.

Der Kassel-Achter: Die Meldegebühr in Höhe von 15 Euro zahlen Sie nicht selbst – das übernimmt die HNA. Spenden darf natürlich jeder Teilnehmer trotzdem gern.

Acht freie Plätze stehen zur Verfügung. Das Anforderungsprofil sieht so aus: „Sie sollten schwimmen können, sportlich sein und keine Knie- und Rückenschäden haben“, sagt Gerlach. Wichtig für die Besatzung: eng anliegende Kleidung tragen. Kapuzenpullis mit dicker Bauchtasche sind ungeeignet. Ruder-Erfahrung ist nicht nötig.

Die Bewerbung: Da geht es nun relativ zügig vonstatten, denn schon am Freitagabend steht das erste Training auf dem Programm. Wenn Sie mitmachen wollen, schicken Sie eine Bewerbungs-Mail mit Name, Wohnort, Telefonnummer und einer kurzen Erklärung, warum Sie teilnehmen möchten, bitte bis Donnerstag, 13 Uhr, an:

vorsitz@rvcassel.de

Die Gewinner informiert Jens Gerlach noch am Donnerstagnachmittag persönlich, wir veröffentlichen die Namen ebenfalls in der Freitagausgabe. Schon in den vergangenen Jahren hat die HNA einen Kassel-Achter ins Rennen geschickt. Der Spaßfaktor war stets groß, die Begeisterung, im Team etwas für einen guten Zweck zu tun, bei allen Beteiligten ebenso.

Der Zeitplan:Angesetzt sind drei Trainingseinheiten, die jeweils um 18.30 Uhr beginnen und 90 Minuten dauern. Trainiert wird am Freitag, 6. September, Freitag, 13. September und Donnerstag, 19. September. Treffpunkt ist am Bootshaus der Albert-Schweitzer-Schule, Auedamm 53.

Die Benefiz-Regatta findet am Samstag, 21. September, zwischen 10 und 17 Uhr auf der Fulda in Kassel statt.