Rückkehr nach fünf Jahren: Integrationscup Samstag wieder in Eschwege

Von: Marvin Heinz

Freuen sich auf das Turnier: Frank Lepper, Tina Schott, Olaf Ronge, Gerd Seidlitz und Sven Reckelkamm. © Marvin Heinz

Nach fünf Jahren Pause ist es wieder so weit: In Eschwege steigt auf der Torwiese morgen wieder der Integrationscup.

Eschwege – Gemeinsam wollen sie die Hürde nehmen. Im wahrsten Sinn des Wortes. Der im Jahr 1984 gegründete Fußballverein Palm Strikers und der Sportkreis Werra-Meißner veranstalten am kommenden Samstag, den 17. Juni, auf der Torwiese ein großes Sportfest. Los geht es um 10.30 Uhr, gegen 17 Uhr ist mit der Siegerehrung zu rechnen.

Während die Palm Strikers das nunmehr siebte Integrations-Fußballturnier veranstalten, bietet der Sportkreis auf der anliegenden Tartanbahn die Abnahme des Sportabzeichens an. Das Benefiz-Turnier Eschweger Integrationscup fand zuletzt vor 1812 Tagen statt. Die Auflage gewannen der VfL Wanfried und die Hofgeismarer Werkstätten.

„Nach fünf Jahren ohne Turnier freuen wir uns ungemein, dieses Turnier anbieten zu können“, betont Olaf Ronge. Dem Vorsitzenden der „Palmis“ liegt das Turnier am Herzen, weil ganz bewusst der gemeinsame Sport mit Menschen mit Behinderung in den Fokus gerückt wird.

Mannschaften auch aus Nachbarlandkreisen

Mannschaften aus Cornberg/Rockensüß (Landkreis Hersfeld-Rotenburg), Pfieffe (Landkreis Schwalm-Eder) und Adelebsen (Landkreis Göttingen) werden mit von der Partie sei, während eine Mannschaft bestehend aus Akteuren aus den Behinderteneinrichtungen aus Ershausen im Südeichsfeld, Kassel und Eschwege nicht fehlen darf.

Sportcoach Juan Jeria Naranjo aus Bad Sooden-Allendorf wird mit einer Integrationsmannschaft das Turnier aufwerten, sagt Ronge.

Zum ersten Mal dockt das Turnier nicht an das Johannisfest an. „Wir wollen am Turniertag so mit möglichst vielen Helfern beste Rahmenbedingen bieten“, so Frank Lepper. Der zweite Vorsitzende betont, dass die Einnahmen aus dem Turniertag für einen gemeinnützigen Zweck gespendet werden: „Das ist doch klar.“

Das Sportabzeichen absolvieren

Parallel zum Turniergeschehen können alle Interessierten das Sportabzeichen absolvieren. „Das Turnier ist eine super Möglichkeit“, sagt der Sportabzeichen-Beauftragte Gerd Seidlitz und fügt hinzu: „Auch Menschen mit Handicap können und werden das Sportabzeichen absolvieren. Hierfür werden Prüfer vor Ort sein.“

In den vier Disziplingruppen Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Ausdauer können Interessierte den ganzen Tag über ihr Können unter Beweis stellen. Eine Vorab-Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Disziplingruppe Schwimmen kann am 9. Juli im Rahmen des zweiten Aktionstages inklusiver Sport für Jung und Alt im Freibad in Bad Sooden-Allendorf absolviert werden. Auch die Zugehörigkeit zu einem Sportverein wird ausdrücklich nicht verlangt.

„Viele Krankenkasse prämieren das Sportabzeichen mit einer Prämie“, merkt Seidlitz an, während Lea Hüther, die hiesige Sport-Inklusionslotsin, die Idee der gemeinsamen Herangehensweise lobt und findet: „Das Miteinander ist so wichtig zwischen Menschen mit und ohne Handicap. Die Palm Strikers sind in unserem Kreis ein tolles Vorbild.“

