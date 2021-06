Samatha Roscoe von der BG 74 Göttingen zum TK Hannover

Basketball-Bundesliga Frauen

Zwei Siege mit der BG 74 gegen den TKH: Samantha Roscoe (rechts) gegen Hannovers Hannah Brown.

Dass sie nicht bei den Bundesliga-Basketballerinnen der BG 74 Göttingen bleiben würde, war klar. Nach nur einem – guten – Jahr hatte sich Samantha Roscoe (25) vom Team von Trainer Goran Lojo verabschiedet.

Göttingen – Jetzt taucht die stabile Centerin, die einen australischen und britischen Pass hat, aber wieder auf – ausgerechnet beim Niedersachsen-Rivalen Turn-Klubb (weiterhin mit zwei „b“!) Hannover.

Der TKH, der eine ganz schwache vergangene Saison bestritten hat, baut derzeit weiter an seinem neuen Team. Da wird der neuen Trainerin Sidney Parsons (zuvor Wasserburg) auch die bisherige BGerin aufgefallen sein. Gegen den TKH erzielte Roscoe in beiden Spielen in der vergangenen Serie 54 Punkte. Im Schnitt kam sie auf 15,1 Zähler pro Partie und 5,6 Rebounds. Parsons und Teamchef Dr. Rodger Battersby hatten sich noch eine Centerspielerin gewünscht, die ihre körperlichen Vorteile aufs Feld bringt. (haz/gsd)