Michael Bartholmai neuer Trainer bei Fußball-Kreisoberligist SC Niederhone

Von: Marvin Heinz

Michael Bartholmai (Mitte) folgt beim SC Niederhone als Trainer auf Thilo Bick. Hier wird er bei seiner Vorstellung umrahmt vom Abteilungsleiter Daniel Steinrücken (links) und dem Vorsitzenden Stephan Ehrlich. © Marvin Heinz

Der SC Niederhone hat einen Nachfolger für Trainer Thilo Bick gefunden. Sein Amt übernimmt ab der Saison 23/24 Michael Bartholmai.

Niederhone – Nach dem letzten Spieltag gab Niederhones Trainer Thilo Bick bekannt, dass er in der kommenden Spielzeit 23/24 nicht mehr an der Seitenlinie stehen wird.

Rund drei Wochen später konnte der Fußball-Kreisoberligist bereits einen neuen Trainer vorstellen. Fortan wird Michael Bartholmai, der noch bis Oktober 2022 das Traineramt bei der SG Frieda/Schwebda/Aue innehatte, die Geschicke beim SCN leiten.

„Es ist für uns eine schnelle und gute Lösung. Wir haben uns in wenigen Gesprächen auf eine Zusammenarbeit einigen können“, sagt Abteilungsleiter Daniel Steinrücken.

Er kenne den mittlerweile 48-jährigen Bartholmai schon aus seiner aktiven Zeit beim SV Reichensachsen: „Der Kontakt ist in den letzten Jahren nicht abgerissen. Die Erfolge mit der SG Abterode/Eltmannshausen zeigen, dass er eine Mannschaft formen und weiterentwickeln kann.“

Zuletzt Trainer bei der SG FSA

Zuvor übernahm „Fitze“ bereits als Spielertrainer bei der SG Wehretal und beim SV Reichensachsen Verantwortung, ehe er als Nachfolger von Harry Herzog bei der SG Sontra im Jahr 2012 den Platz an der Seitenlinie übernahm. Von Dezember 2021 bis Oktober 2022 stand der einstige Spielmacher beim KOL-Absteiger SG FSA auf der Kommandobrücke.

Der C-Lizenz-Inhaber Bartholmai war bereits vor Jahren schon mal im Gespräch beim Vorstadtverein aus Eschwege. Niederhones Verantwortliche hatten ein Auge auf Bartholmai geworfen, dann trat aber im Jahr 2016 Stefan Wittich die Nachfolge vom langjährigen Trainer-Duo Giesbert Zinngrebe und Norbert Csenar an.

„Ich freue mich, dass es nun geklappt hat“, sagt Bartholmai, der von einer talentierten und ambitionierten Mannschaft spricht und die Vereinsstrukturen lobt: „Niederhone ist ein familiär geführter Verein, in dem ich auch die Gesichter schon kenne.“

Ziel ist Platz unter ersten Sechs

Bereits vor dem Saisonauftakt formuliert der neue Chefcoach das Saisonziel für seine Farben. „Wir wollen am Ende der Saison unter den ersten sechs Teams stehen“, so Bartholmai. Mit seinen neuen Schützlingen will er am 26. Juni in die Vorbereitung starten.

Indes nutzte der erste Vorsitzende des SCN die Möglichkeit, auf das Kreispokalfinale auf dem heimischen Geläuf zurückzublicken. „Ein Lob möchte ich an dieser Stelle mal an die beteiligten Teams des SV Reichensachsen und des Lichtenauer FV aussprechen. Noch nie wurde ein Sportplatz so sauber und aufgeräumt hinterlassen, wie nach diesem Spiel vor rund 400 Zuschauern“, sagt Stephan Ehrlich.

(Marvin Heinz)