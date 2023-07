Trainerwechsel bei Schenklengsfelds Handballerinnen

Verlässt die SG Schenklengsfeld nach fünf Jahren: Trainerin Alicia Wedel. © Friedhelm Eyert

Zwölf Wochen sind seit dem letzten Spieltag der Bezirksoberliga Frauen vergangen - Zeit für einen Rückblick auf die Serie.

Hersfeld-Rotenburg - Eigentlich sollten an der Spielrunde zehn Mannschaften teilnehmen, doch am 19. September zog der TSV Oberhaun seine Mannschaft zurück. In der Saison 2021/22 war den Hauneckerinnen der Aufstieg gelungen - dabei kamen 20 Spielerinnen zum Einsatz. Doch dann kristallisierte sich allmählich heraus, dass aufgrund von Umzug, Ausbildung und Studium einige Spielerinnen den Verein verlassen oder nur noch bedingt zur Verfügung stehen würden. Mit letztlich sechs Akteurinnen wäre der Spielbetrieb nicht mehr möglich gewesen.

Im Endklassement belegte die SG Schenklengsfeld den sechsten Tabellenplatz. Mit dieser Platzierung war Trainerin Alicia Wedel aber nicht zufrieden. „Die junge Mannschaft hat ein großes Potenzial, was aber aus unterschiedlichen Gründen leider nicht immer abgerufen werden konnte“, äußert sie sich. Nach einer guten Vorbereitung gelang den Landeckerinnen ein überraschender Sieg gegen Vorjahres-Vizemeister FSG Körle/Guxhagen. Doch bereits im nächsten Spiel gegen den TV Alsfeld verlor man die Punkte und zudem Celine Pick, die aufgrund einer schweren Knieverletzung für die restliche Saison ausfiel. „Dieser Ausfall war für uns nicht zu ersetzen. Glücklicherweise kamen nach dem Rückzug des TSV Oberhaun einige Spielerinnen zu uns, doch wir mussten uns erstmal einspielen“, sagt Wedel. Die erfahrenen Franziska Götz und Katrin Maronn stellten sich dann dem Team wieder zur Verfügung, obwohl sie nur noch sporadisch aushelfen wollten.

Maronn verletzte sich dann aber am Fuß und fiel ebenfalls für mehrere Partien aus. So war es keine konstante Saison. Mittlerweile wurde sie offiziell verabschiedet. Maximiliane Braun und Inka Poser kehren zu ihren Stammvereinen TV Hersfeld und HSG Werra WHO zurück. Demgegenüber stehen als Neuzugänge Ashley Höhn (HSG Werra WHO) und Lucy Reukauf (Wutha-Farnroda). Nach fünf Jahren wird Alicia Wedel ihr Amt als Trainerin aufgeben. „Ich bin während dieser Zeit zweimal Mutter geworden, und jetzt steht die Familie erstmal im Vordergrund“, nennt sie den Grund. Nachfolger wird der ehemalige SG-Spieler Alexander Fischer, der früher Spielertrainer beim TSV Bebra war und zuletzt den A-Ligisten TLV Eichenzell coachte.

Auf einen nicht erwarteten dritten Platz landete Aufsteiger TV Hersfeld II. Die Turnerinnen starteten sehr verhalten. „Die Mädchen mussten erstmal ihren Rhythmus finden. Das war auch dem Alter - 18 im Durchschnitt - sowie ihren Unerfahrenheit geschuldet“, sagt TVH-Trainerin Ute Berz. Nach einer Niederlage im Derby gegen Schenklengsfeld zeigte das Team sein Potenzial und blieb bis zum letzten Saisonspiel ungeschlagen. Vorteil der Mannschaft war dabei, dass sie als Einheit auftrat. Fast alle Spielerinnen waren gleichzeitig noch in der A-Jugend-Oberliga aktiv. Sowohl dort als auch bei den Frauen boten sie außergewöhnliche Leistungen. Dabei kamen einige Talente bereits in der Landesligamannschaft zum Einsatz, andere rückten ins Blickfeld. „Für die kommende Saison sind wir durch unsere A-Jugend-Spielerinnen breit aufgestellt. Seit dem 5. Juni befinden wir uns schon in der Vorbereitung“, erläutert Berz, die als Saisonziel einen Platz im Mittelfeld angibt. (Peter Fäcke)