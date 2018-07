Dominik Sänger setzt finales Glanzlicht bei den Hessenmeisterschaften

Schwalm-Eder. Goldener Abschluss für die heimischen Sportschützen bei der Hessischen Meisterschaft in Frankfurt: Dominik Sänger vom SV Schrecksbach gewann den letzten Titel der Männer in der Präzisionsdisziplin Freie Pistole.

Der Bundesligaschütze siegte mit 537 Ringen und vier Zählern Vorsprung auf Andreas Fix (Südhessen). Eine zweite Goldmedaille mit einer Hessenauswahl verpasste er, weil sein Teamkollege Christian Reitz, Olympiasieger in Rio de Janeiro, nur ein Qualifikationsergebnis für die Deutsche Meisterschaft erzielt hatte. Sein Spitzenresultat von 558 Ringe lässt aber hoffen, das die Hessen bei der Titelvergabe im August in München ein Wort mitreden werden.

Darauf baut auch Fabian Müller (SV Gensungen). Der Junior gewann mit der Freien Pistole den Wettbewerb der U 21 mit 510 Ringen und 18 Zählern Vorsprung auf den ersten Verfolger. Die zweite Goldmedaille errang der Edertaler mit einer hessischen Juniorenauswahl. Das Trio mit Niklas Buhre (Vellmar) und Nils Dominik Kraft (Nieder-Florstadt) siegte mit 1472 Ringen vor SV Klein-Welzheim (1466).

Hessischer Vizemeister wurde Gerrit Bistauer im 25-Meter-Wettbewerb Sportrevolver 44. Mit 473 Ringen verfehlte der Guxhagener den Titel nur um einen Zähler. Den vergab der Oberligaschütze im Finale, in dem er mit 96:97 gegen Peter Schmitz (Friedberg-Fauerbach) das Nachsehen hatte. Eine weitere Silbermedaille errang Hans Wüst (SV Schönborn) in der 50-Meter-Disziplin Sportgewehr-Auflage der Senioren II (61 bis 65 Jahre) mit 304,8 Ringen. Sein Abstand zu Hessenmeister Klaus Differenz (SV Ober Roden) betrug 2,2 Ringe. Bronze holte Peter Braun (TuS Guxhagen) in der Klasse Senioren III (66 bis 70 Jahre) mit 304,9 Ringen.

Ergebnisse

Weitere Platzierungen der Kreisstarter, Sportgewehr-Auflage, Seniorenteams I: 9. SV Schönborn 885,3 (Becker 282,7, Rollberg 297,8 und Wüst 304,8), Seniorinnen III: 9. Gerda Brüne 296,7, 10. Susanne Braun (beide Guxhagen) 295,3; Sportpistole-Auflage, offene Klasse: 6. Uwe Bolz (Wabern) 284. (zvk)