Hubers später Triumph

Solingen. Für Oliver Huber wurde ein Traum wahr: die Rückkehr auf den Meisterthron bei der Deutschen Meisterschaft. Das gelang dem Altersschützen des BC Pfeil Treysa gemeinsam mit seine Mannschaftskameraden Uwe Topperwein und Jan Heimbeck, die bei den Titelkämpfen in Solingen die Goldmedaille im Teamwettbewerb Recurvebogen Master mit 1635 Ringen vor dem Remscheider TV (1599) gewannen (Einzelplatzierungen: 17. Oliver Huber 547, 20. Uwe Töpperwein 545, 21. Jan Heimbeck 543). Hubert gehört seit über 30 Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Bogenschützen. Zusammen mit Brigitte Herth und Annette Unger gewann er im Juniorenteam des BC Pfeil in den 80er Jahren zwei Deutsche Meisterschaften.

Bei ihrer DM-Premiere belegte Vereinskameradin Anne Werner den 17. Einzelrang in der Disziplin Recurvebogen mit 534 Ringen und verfehlte damit nur um zwei Zähler den Einzug in die erste Finalrunde. Deutlich an einer Medaille vorbei schrammte der hessische Jugendmeister Henning Reyer (SV Böddiger) als 23. mit 539 Ringen.

Die beste heimische Einzelplatzierung in der Disziplin Compoundbogen erreichte Dorith Landesfeind (SV Böddiger). Sie schaffte als 12. der Qualifikation mit 562 Ringen den Einzug ins Finale der Frauen, in der sie die erste Runde mit 139:128 Ringen gegen Jennifer Harder (Gildehaus) gewann, die zweite Entscheidung (Viertelfinale) aber mit 141:146 gegen Madeline Pütter (Herne) verlor und so Fünfte wurde.

Tochter Carolin (9.) erreichte als 13. der Qualifikation mit 562 Ringen ebenfalls das Finale der besten Sechzehn, wo für sie in der ersten Runde mit 144:145 Ringen gegen Madeline Pütter (Herne) Endstation war.

Achter wurde Florian Grafmans (Böddiger) im Wettbewerb Compoundbogen der Männer. Als Neunter der Qualifikation mit 581 Ringen überstand er das Achtelfinale (154:141 gegen Ralf Lafleur), ehe er im Viertelfinale mit 142:143 gegen Christian Spura (Gelsenkirchen) ausschied.

Weitere Ergebnisse, Junioren: 10. Sören Reyer (Böddiger) 552 Ringen; Compoundbogen Master: 5. Altersschütze Markus Tripp-Noll (Böddiger) mit 575 Ringen, 19. Eric Lüttmerding (Böddiger mit 558 Ringen, 5. SV Böddiger mit 1714. (zvk)