Hubert holt Gold im Einzel und mit BC Pfeil Treysa

Hessischen Hallenmeisterschaften: Lüttmerding wiederholt Triumph

+ Ein starkes Trio: Hessischer Meister mit dem Recurvebogen der Klasse Master wurde Oliver Hubert (Mitte) im Einzel und zusammen mit Jan Heimbeck (links) und Uwe Töpperwein (rechts) auch in der Mannschaft des BC Pfeil Treysa. Foto: Wabnitz/nh

Schwalm-Eder. Erfolgreich waren die Bogenschützen des Kreises bei den hessischen Hallenmeisterschaften in Dietzenbach. Von diesen ersten Landestitelkämpfen im neuen Jahr brachten sie zehn Medaillen mit nach Hause. Das waren sechs in Gold, zwei in Silber und zwei in Bronze.