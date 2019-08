Johanna Tripp triumphiert mit neuem Finalrekord in München

In München lief es bestens: Johanna Tripp, neue deutsche Meisterin der Juniorinnen mit dem Luftgewehr.

München - Ein neuer Finalrekord und fünf Medaillen, darunter Gold und Silber, gewonnen: Für Sportschützin Johanna Tripp verlief die deutsche Meisterschaft bestens.

Johanna Tripp vom SV Ernsthausen war nicht nur die gefeierte Siegerin in der Entscheidung der Luftgewehr-Juniorinnen bei der deutschen Meisterschaft in München. Als neue deutsche Meisterin der Juniorinnen stellte sie mit 251,4 Ringen dazu einen neuen deutschen Finalrekord auf. Insgesamt gewann die 19-Jährige fünf Medaillen, neben der Gold- noch eine Silber- und drei Bronzemedaillen.

„Die deutsche Meisterschaft war großartig, die Stimmung super. Ich bin total zufrieden mit meinen Ergebnissen und Leistungen“, bilanzierte Tripp die nationalen Titelkämpfe. Für sie geht es nun weiter zur Europameisterschaft in Bologna (Italien) vom 12. bis 23. September. „Auf die EM freue ich mich schon“, so Tripp.

Ihr grandioser Gold-Erfolg stand am Ende des ersten Finales des dritten Wettkampftages fest. Die Junioren-Nationalschützin ging, für den SV Petersberg startend, in ihre erste Saison bei den Juniorinnen I, nachdem sie im Vorjahr bei den Juniorinnen II Platz sechs belegt hatte.

Die Nationalkaderschützin hatte im Finale einen idealen Tag erwischt. Sie siegte mit dem fulminanten Vorsprung von 5,9 Ringen auf die keineswegs schwach schießende Melissa Ruschel.

Denn den 60-Schuss-Vorkampf dominierten zunächst die Wieckenberger Geschwister Isabell und Melissa Ruschel, sowie Antonia Back (Lauertal Burglauer). Mit 622,0 Ringen zog Tripp als Sechste des Vorkampfes ins Finale der besten Acht ein.

Bereits nach fünf Schüssen lag die Hessin mit 51,2 Ringen in Führung und baute ihren Vorsprung mit einer glänzenden Serie von 10,3, 10,8, 10,8, 10,5 und 10,1 auf fast zwei Ringe vor Ruschel aus. Die Konkurrentin aus Niedersachsen kämpfte in der Eliminationsrunde mit einer Reihe von guten Treffern zwischen 10,1 und 10,9 um den Anschluss. Doch die 19-jährige Tripp ließ sich nicht beeindrucken und baute ihren Vorsprung sogar aus. Als sie mit dem 19. und 20. Finalschuss eine 10,6 und 10,8 traf, war die Vorentscheidung bei einem Ringvorsprung von 3,9 Ringen zugunsten von Tripp so gut wie gefallen. Tripp brachte mit zwei glänzenden Schüssen (10,5 und 10,8) ihren Sieg mit 5,9 Ringen Vorsprung ins Ziel.

Zugaben für die 19-Jährige waren zweimal Bronze im kleinen Dreistellungskampf mit dem Sportgewehr (dreimal 20 Schuss), und zwar im Einzel mit 583 und in einer Landesauswahl mit 1732 Ringen mit Merle Baucke (571) und Jana Heck (578).

Im großen Dreistellungskampf (dreimal 40 Schuss) erreichte Tripp mit 1160 Ringen als Fünfte der Qualifikation ebenfalls das Finale, dort aber als Dritte mit 407,1 ausschied. Das bedeutete den sechsten Einzelrang.

Die Silbermedaille gewann Johanna Tripp schließlich im KK-Liegendkampf, wo sie sich deutlich gegenüber 2018 verbessert zeigte. Nach den ersten 40 Schüssen hatte sie mit 398 von 400 möglichen Ringen noch klar auf Goldkurs gelegen, doch nach einer 95er Serie im fünften Zehn-Schuss-Durchgang fiel sie zurück. Die im Endklassement ringgleiche Mannheimerin Sophie Petry (592 Ringe) hatte zwei 99er Schlussserien und das bessere Ende.

Im Teamwettbewerb gewannen Merle Baucke und Johanna Tripp zusammen mit Jana Heck für den SV Erdbach (1769 Ringe) die Bronzemedaille und verpassten den Sieg mit drei Ringen Rückstand auf die Braunschweiger SG (1772) nur knapp.

Auch im neuen Mixed-Wettbewerb trat Johanna Tripp mit dem Goddelsheimer Tom Barbe an. Das heimische Duo belegte im Finale den fünften Platz. had/schä