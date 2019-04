Landesschützentag: Sonderumlage ist der größte Zankapfel

Willingen. Zum vierten Mal werden beim Landesschützentag in Willingen wichtige Entscheidungen für die derzeit 98 000 hessischen Schützen aus 1100 Vereinen getroffen.

Erstmals ist der Sportschützenverein Willingen Ausrichter, der sich 2018 in Wetzlar an einem Infostand vorgestellt hat. Fragen und Antworten:

Was ist der Hessische Schützentag?

Der Verbandstag ist mit der Versammlung der Delegierten aus den Schützenbezirken das oberste Gremium der Schützen im Land Hessen. Außerdem findet am Wochenende die Sitzung des Präsidiums sowie die Tagung des Gesamtvorstandes statt. Neben den „Offiziellen“ des Verbandes nehmen alle Bezirksschützenmeister teil; außerdem Delegierte aus den 28 Bezirken – pro 400 Mitglieder stellt ein Bezirk einen Delegierten. Viele der Teilnehmer, die fast alle in Willingen übernachten, bringen ihre (Ehe-)Partner mit.

Welches sind die Höhepunkte?

Der Landesschützenball am Samstagabend ist eine prunkvolle Feier, zu der mehr als 450 Gäste erwartet werden. Unter anderem werden Hessens Sportschützen des Jahres geehrt. Beim „Bunten Abend“ am Freitag geht es ebenfalls gesellig zu. Am Samstag werden die Landeskönige bei Jugend und Erwachsenen ausgeschossen.

Wer vertritt im Upland die heimischen Schützen?

Insgesamt 18 „Abgeordnete“ aus den drei Schützenbezirken Waldecker Land (6), Wildungen (4) und Frankenberg (8) geben ihre Stimmen ab. Die Bezirksschützenmeister vertreten im Gesamtvorstand die Interessen der Basis.

Welches sind die Hauptthemen?

Einmal die Abstimmung über eine Sonderumlage, die der Verband von seinen 1100 Vereinen erheben will. 4,50 Euro sollen diese pro Mitglied über 14 Jahren bezahlen – damit will der Verband das Gros des Umbaus im Landesleistungszentrum in Schwanheim finanzieren. Im LLZ befindet sich noch eine Seilzuganlage. 2020 soll die große Schießhalle auf eine elektronische Schießanlage umgerüstet werden. Auf 450 000 Euro beziffert der HSV die Kosten. Die Delegierten im Bezirk Bad Wildungen wollen gegen den Antrag stimmen. „Im Herbst wurde uns die Planung vorgestellt. Es ist an der Zeit, dass die Anlage modernisiert wird, irgendwann muss das passieren. Und das Prinzip funktioniert nun mal so, dass alle Vereine solch ein Vorhaben mit tragen müssen“, sagt Monika Vöhl für den Bezirk Frankenberg. Außerdem steht die Genehmigung des Haushaltsplanes an, und es gibt eine Reihe von Anträgen. Interessant: der Vorschlag, die Hessische Schützenzeitung künftig nur noch als Online-Medium erscheinen zu lassen. Die gesparten Produktionskosten sollen den Vereinen in Form von Reduzierung der Gebühren „erstattet“ werden.

Wird auch gewählt?

Ja, und zwar auch ein neuer Präsident – so hoffen die Beteiligten. Hans-Heinrich von Schönfels musste 2018 ausscheiden, da er Präsident des Deutschen Schützenbundes wurde. Aber beim Landesschützentag in Wetzlar war die Neubesetzung gescheitert, da sich viele Delegierte überrumpelt fühlten, als sie eine Kandidatin vorgesetzt bekamen. Nach teils tumultartigen Debatten fand der Vorschlag Anklang, die Wahl auszusetzen und das Amt erst bei der turnusgemäßen Wahl 2019 wieder zu besetzen.

Auch diesmal ist wieder eine Frau Kandidatin Nummer eins; allerdings nicht die aus dem Vorjahr. Eine Findungskommission hat die Referentin für Sommerbiathlon und Target Sprint vorgeschlagen: Tanja Frank vom SSV Baunatal. Sie soll auch für die gewünschte Verjüngung des Präsidiums stehen. Dem will weiterhin Wolfram Herath (Baunatal) angehören, dessen Heimatverein der SV Odershausen ist. Er stand mit Hartmut Pfnorr (Wiesbaden) ein Jahr an der Spitze, beide wollen Vizepräsident bleiben.

„Für mich wäre das eine gute Lösung“, sagt Frankenbergs Bezirksschützenmeisterin Monika Vöhl im Vorfeld. Andere Bezirke bzw. Gruppierungen haben ebenfalls Kandidaten angekündigt, die aber noch nicht genannt wurden.