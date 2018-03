Pascal Schmidt Sechster bei den Deutschen Meisterschaften im Bogenschießen

Bebra. Eine Medaille hat Pascal Schmidt bei der Deutschen Meisterschaft in den Bogen-Hallendiziplinen in Solingen nicht errungen.

Doch mit 557 Ringen belegte der hessische Juniorenmeister von der SG Bebra einen guten sechsten Platz. Nach dem Start in das 60-Pfeile-Match auf der Entfernung von 18 Metern zur Scheibe lag er zeitweise auf dem Bronzerang oder hauchdünn dahinter.

Bei Halbzeit hatte der Bebraer Bogenschütze mit 280 Ringen gerade einmal einen Zähler Rückstand zu einem Edelmetallrang, doch in der zweiten Halbzeit zogen die Konkurrenten an ihm vorbei. Am Ende war sein Rückstand auf acht Zähler angewachsen. Trotz des sechsten Platzes war die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in Solingen ein tolles Erlebnis für Pascal Schmidt, das einen weiteren Leistungsschub bewirken könnte. Immerhin konnte er sich einiges von den besten deutschen Compoundbogenschützen abgucken. (zvk)