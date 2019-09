Patrick Seyfarth holt zweimal Gold und einmal Bronze bei Deutschen Meisterschaften

Bei der Deutschen Meisterschaft in München gewann Oliver Geis eine Gold- und eine Bronzemedaille in der olympischen Disziplin Schnellfeuerpistole.

München – Der Hessenligaschütze des SV Verna/Allendorf hatte sich als Zweiter mit 581 Ringen die Eintrittskarte für das Finale der besten Sechs gesichert, wo er die ersten drei Runden überstand, ehe er mit 24 Treffern ausschied.

Das brachte ihm die Bronzemedaille. Die in Gold holte er sich mit seinen Nationalmannschaftskameraden Christian Reitz und Aaron Sauter in einer Hessenauswahl Schnellfeuerpistole, die mit 1750 Ringen den deutschen Rekord nur um zwei Zähler verpasste. Aufgrund des Weltcups in Rio de Janeiro blieb das für den Nationalkaderschützen der einzige Start bei der „Deutschen“.

Dort langte Patrick Seyfarth zu. Der Römersberger gewann die Bronzemedaille im 300-Meter-Wettbewerb Freigewehr mit 570 Ringen. Mit dem Standardgewehr auf 300 Meter Entfernung verpasste er als Vierter mit 564 Ringen nur um einen Zähler eine weitere Medaille. Dafür hielt sich Seyfarth zweimal zusammen mit Michael Klein, Andreas Horn und Veronique Münster in einer Bundesauswahl schadlos, die mit 1702 und 1695 Ringen sicher die Mannschaftsmeisterschaft in den 300-Meter-Wettbewerben gewann.

Im Wettbewerb Sportgewehr-Dreistellung (dreimal 20 Schuss) belegte das Juniorenteam des SV Hebel den 10. Rang mit 1629 Ringen (Frederick Schröder 557, Tobias Müller 538 und Johannes Rose 534). Die SG Oberaula wurde Zwölfter in diesem Wettbewerb der Klasse Herren I mit 1698 (Stefan Eigenbrod 570, Markus Braun 569 und Tim Becker 559).

Einen Achtungserfolg errang Florian Müller (Gensungen) als Zehnter der Sportpistolen-Juniorenklasse II mit 547 Ringen. Einen Platz unter den besten Zehn verpasste Dieter Busch (Gudensberg) in der 50-Meter-Disziplin Freie Pistole der Herren IV (61 Jahre und älter) mit 492 Ringen nur knapp.

Hauchdünn an einer Medaille vorbei schrammte Erik Hucke (Leimsfeld) in der Luftpistolen-Schülerklasse als Fünfter mit 181 Ringen. Sechster wurde Thomas Hucke (Leimsfeld) im Wettbewerb Standardpistole der Herren I mit 561. (zvk)