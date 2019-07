Hessenligist Verna/Allendorf kann auf Weltklasse-Schützen Oliver Geis bauen

Wenn der SV Verna-Allendorf einen Heimwettkampf in der Sportpistolen-Hessenliga absolviert, dann ist dabei auch ein Weltklasseathlet zu bewundern.

Oliver Geis war gerade erst bei den Europaspielen in Minsk in den beiden Wettbewerben mit der Schnellfeuerpistole siegreich.

Nach seinem Erfolg im Einzel siegte der 28-Jährige an der Seite von Doreen Vennekamp aus Ronneburg (Main-Kinzig-Kreis) auch im Mixed. Doch wie landet ein Schütze, in Mittelhessen geboren und aufgewachsen, in der Nähe von Frankfurt wohnhaft und als Sportsoldat in Mainz stationiert, im Schwalm-Eder-Kreis? Der Liebe wegen. Svenja Berge kommt aus dem Frielendorfer Ortsteil Welcherod, ist selbst eine erfolgreiche Schützin und lernte Oliver Geis kennen, als beide der Sportfördergruppe der Hessischen Polizei in Wiesbaden angehörten. Sie schießt mit der Sportpistole für den SV Verna-Allendorf und hatte eines Tages eine Bitte, die ihr ihr Freund gern erfüllte.

Seit drei Jahren verstärkt dieser mittlerweile das Hessenligateam. Und es dauerte nicht lange, ehe sich der erste große Erfolg einstellte. Im vergangenen Jahr hieß der Hessenmeister: SV Verna-Allendorf.

Der Ursprung einer Karriere, die Oliver Geis im kommenden Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio krönen möchte, liegen in der Grundschule seines Heimatorts Mengerskirchen bei Limburg. „Dort hatten wir einen Hausmeister, der Nachwuchs für den Schützenverein suchte. Ich bin dann in den Ferien zu einem Schnupperkursus gegangen“. erinnert er sich. as dann passierte, ist vergleichbar mit einem Film, der im Zeitraffer läuft.

Ein Jahr nach dem Schnupperkursus gehörte das damals 10-jährige Talent schon zum „Hessenkader Luftpistole“. Und so ging es immer weiter: Deutscher Meister mit 12, Juniorennationalmannschaft mit 16, Dritter der Junioren-Europameisterschaft mit 21, Vize-Weltmeister mit 23, Europameister mit 24.

Dann folgte bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro der erste Rückschlag. „Es war mein Ziel, das Finale der besten sechs Schützen zu erreichen, aber ich scheiterte“, erzählt der Südhesse. Damals in Brasilien habe er sich selbst zu sehr unter Druck gesetzt. Mit Folgen. Denn wer das tut, wird nervös, und wer nervös ist, dem fehlt, was ein Schütze am meisten braucht: Eine ruhige Hand.

Im kommenden Jahr in Tokio will es Oliver Geis besser machen. Das Ziel - das Finale der sechs besten Schützen - ist gleich geblieben, aber der Mann mit der Schnellfeuerpistole will dieses nun auf einem anderen Weg erreichen. Bei seinen zweiten Olympischen Spielen hat er sich vorgenommen, entspannt und gelassen in den Kampf um Gold, Silber und Bronze zu gehen.